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جاد شويري يحسم الجدل حول اعتزاله الفن: لن أعتزل إلا بالموت.. خاص (فيديو)
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جاد شويري يحسم الجدل حول اعتزاله الفن: لن أعتزل إلا بالموت.. خاص (فيديو)

الفنان اللبناني جاد شويري
الفنان اللبناني جاد شويري
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي

حسم الفنان اللبناني جاد شويري موقفه من فكرة اعتزال الفن، مؤكدًا أنه لا يفكر في الابتعاد عن الساحة الفنية أو التوقف عن تقديم أعمال جديدة، مشددًا على أن الفن يمثل جزءًا أساسيًا من شخصيته وطريقة تعبيره عن الحياة والأشياء من حوله.

وقال جاد شويري، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنه لا يرى نفسه قادرًا على اعتزال الفن بشكل نهائي، موضحًا: «أنا عمري ما أعتزل غير لما أموت، أو بعد الشر يحصل أي حاجة ما بقاش قادر إن أنا أكمل، لكن ما أقدرش أعتزل الفن نهائي».

وأوضح الفنان اللبناني أن علاقته بالفن تتجاوز حدود العمل أو المهنة، مؤكدًا أن الفن هو الوسيلة التي يستطيع من خلالها النظر إلى الأشياء والتعبير عنها بطريقته الخاصة، وهو ما يجعله مرتبطًا به بشكل دائم.

وأضاف جاد شويري: «الفن هي الطريقة إزاي بقدر أنظر للأشياء وأعبر عنها»، مشيرًا إلى أنه يشعر دائمًا بأنه فنان مبدع وخلاق، وأن اهتمامه بالفن لا يقتصر فقط على أعماله الفنية، وإنما يمتد إلى تفاصيل حياته اليومية واختياراته المختلفة.

وتحدث شويري عن اهتمامه الكبير بالتفاصيل، مؤكدًا أنه يركز باستمرار في أعماله الفنية وفي اختياراته المتعلقة بالستايل واللوك، إلى جانب حرصه على تنسيق كل ما يخص حياته وفقًا لذوقه ورؤيته الشخصية.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام بالتفاصيل يظهر حتى في منزله بلبنان، موضحًا أنه خلال تجديد بيته يحرص بنفسه على متابعة التفاصيل واختيار الأمور التي تتناسب مع ذوقه، رغم استعانته بمهندس ديكور لتنفيذ التصميمات.

وقال جاد شويري في هذا السياق إنه يحب دائمًا أن يركز في التفاصيل وأن ينسق الأمور حسب ذوقه ورؤيته، وهو ما يعكس، بحسب حديثه، طبيعة شخصيته الفنية التي تجعله يهتم بالشكل والتفاصيل والإبداع في مختلف جوانب حياته.

وأكد الفنان اللبناني أن حبه للفن لم يكن نتيجة دراسة أو قرار مخطط له، وإنما جاء بالفطرة، قائلًا إن علاقته بالفن بدأت بشكل طبيعي، وهو ما ساهم في استمرار شغفه به حتى الآن.

وأوضح أن ارتباطه بالفن أصبح جزءًا من تكوينه وشخصيته، لذلك لا يستطيع التفكير في الابتعاد عنه أو إعلان اعتزاله، مؤكدًا أن فكرة أن يتوقف عن ممارسة الفن بشكل نهائي ليست واردة بالنسبة له.

وشدد جاد شويري في ختام حديثه على أنه سيظل متمسكًا بالفن طالما أنه قادر على الاستمرار وتقديم أفكار وأعمال جديدة، مجددًا تأكيده أنه لا يفكر في الاعتزال إلا إذا حالت ظروف قهرية دون مواصلة مشواره، أو بالموت.

ويأتي حديث جاد شويري ليؤكد تمسكه بمشواره الفني، خاصة مع رؤيته للفن باعتباره وسيلة أساسية للتعبير عن أفكاره ونظرته الخاصة للحياة، وليس مجرد مجال مهني يمكن التخلي عنه بقرار أو في مرحلة معينة من العمر.

الفنان اللبناني جاد شويري اخبار الفن نجوم الفن

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