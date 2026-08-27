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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي إم دبليو أى إكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027
بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 ، وتنتمي اى اكس 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه الكهربائية .

وسائل الأمان بـ  بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تنتج سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 قوة 204 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبطارية سعة 66.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 478 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 أيضا، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

تصل سيارة بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 900 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات وسائل الأمان بـ بي ام دبليو اى اكس 2 بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027 محرك بي ام دبليو اى اكس 2 مواصفات بي ام دبليو اى اكس 2 سعر بي ام دبليو اى اكس 2 موديل 2027

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