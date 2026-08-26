أيهما تفضل .. تويوتا BZ4X إم شيفروليه كابتيفا اي في 2026

ينتشر في سوق السيارات المصري ، العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: تويوتا BZ4X و شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ تويوتا BZ4X موديل 2026

تويوتا BZ4X موديل 2026

زودت سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك تويوتا BZ4X موديل 2026

تويوتا BZ4X موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 73 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 269 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 569 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها، وبها قوة 224 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا BZ4X موديل 2026

تويوتا BZ4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 380 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 415 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 399 ألف جنيه .