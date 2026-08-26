الفن الشعبي يتوج ختام ليالي"شاطئ الفن" برأس البر ودمياط الجديدة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات برنامج «ليالي شاطئ الفن»، الذي أقيم على مدار 25 ليلة بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وتنفيذ فرع ثقافة دمياط برئاسة الأستاذة نجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط.

وشهدت ليلة الختام عروضًا مميزة للفنون الشعبية؛ حيث قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية على المسرح الروماني بمنطقة اللسان برأس البر فقرات من الفلكلور السيوي والتراث البدوي، فيما قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية عروضًا تراثية متنوعة على المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وسط تفاعل جماهيري.

وتضمن البرنامج على مدار فعالياته عروضًا متنوعة للفنون الشعبية والموسيقى العربية، عكست ثراء وتنوع التراث المصري بمختلف بيئاته، بما أسهم في إتاحة الفعاليات الثقافية والفنية للجمهور بالمواقع المفتوحة وإثراء الحركة الفنية خلال الموسم الصيفي.