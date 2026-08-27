ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"

أعاد الرئيس ترامب تجديد تهديده بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا" في مقطع فيديو نشره على تيك توك.

وتأتي هذه التعليقات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا في الأيام الأخيرة، مما يضيف إلى سلسلة من النزاعات بين الجيران التاريخيين المتحالفين.

ويتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في وقت يخشى فيه الجمهوريون من تأثير هذا الصراع على الناخبين في ولايات حدودية قد تحدد ميزان السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وانهارت المفاوضات بين البلدين نهاية الأسبوع، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، بينما تستعد أوتاوا للرد بإجراءات مماثلة.

وحذّرت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين من أن هذه الرسوم ستضرّ بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، مشيرة إلى منتجات مثل اللوبستر والتوت والأخشاب التي تعتمد على السوق الكندية.

ويواجه الجمهوريون ضغوطًا مماثلة في ولايات مثل ميشيغان وأوهايو وألاسكا حيث تُعد كندا شريكًا تجاريًا رئيسيًا.

في المقابل، يسعى الديمقراطيون لاستثمار الأزمة سياسيًا، إذ وصف المرشح الديمقراطي في ميشيجان عبد الرحمن السيد التصعيد بأنه “حرب تجارية بدافع الغرور”، منتقدًا منافسه الجمهوري مايك روجرز. ويؤكد مستشارون سابقون في إدارة ترامب أن الجمهوريين عالقون بين إرضاء الرئيس وحماية مصالح ولاياتهم الزراعية.

ورغم الانتقادات، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه، قائلاً إن كندا “تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات”، ومتوعدًا برفع الرسوم على السيارات وقطع الغيار والفولاذ الكندي إلى 50% بحلول 2027.