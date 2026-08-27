قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا
موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف| الرابط
عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة بولاية النيل الأزرق
روسيا تعرض نموذجا لمحرك صاروخي فضائي فائق الخفة بقوة دفع 4.5 طن
ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"
مصرع 3 متهمين في السرقة الهوليوودية خلال إطلاق نار مع أمن القليوبية
الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد بدء رفع العقوبات عن سوريا
مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية
توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان
«بحماية 69 كيلومترا بالدلتا».. وزير الري يوجه بوضع خطة استباقية لإدارة السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
الرعاية الصحية: موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة
الشطرنج والبوكر.. CNN ترصد خيارات إيران للرد على التصعيد الاقتصادي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أعاد الرئيس ترامب تجديد تهديده بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا" في مقطع فيديو نشره على تيك توك.

وتأتي هذه التعليقات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا في الأيام الأخيرة، مما يضيف إلى سلسلة من النزاعات بين الجيران التاريخيين المتحالفين.

ويتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في وقت يخشى فيه الجمهوريون من تأثير هذا الصراع على الناخبين في ولايات حدودية قد تحدد ميزان السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي. 

وانهارت المفاوضات بين البلدين نهاية الأسبوع، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، بينما تستعد أوتاوا للرد بإجراءات مماثلة.

وحذّرت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين من أن هذه الرسوم ستضرّ بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، مشيرة إلى منتجات مثل اللوبستر والتوت والأخشاب التي تعتمد على السوق الكندية.

 ويواجه الجمهوريون ضغوطًا مماثلة في ولايات مثل ميشيغان وأوهايو وألاسكا حيث تُعد كندا شريكًا تجاريًا رئيسيًا.

في المقابل، يسعى الديمقراطيون لاستثمار الأزمة سياسيًا، إذ وصف المرشح الديمقراطي في ميشيجان عبد الرحمن السيد التصعيد بأنه “حرب تجارية بدافع الغرور”، منتقدًا منافسه الجمهوري مايك روجرز. ويؤكد مستشارون سابقون في إدارة ترامب أن الجمهوريين عالقون بين إرضاء الرئيس وحماية مصالح ولاياتهم الزراعية.

ورغم الانتقادات، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه، قائلاً إن كندا “تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات”، ومتوعدًا برفع الرسوم على السيارات وقطع الغيار والفولاذ الكندي إلى 50% بحلول 2027.

ترامب بحيرة أونتاريو الولايات المتحدة كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

مدبولي يوقع اتفاقية تسوية مديونية الوطنية للإعلام

نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه

جريشة

أنا صادق يا مسيلمة.. جهاد جريشة يتوعد عصام عبدالفتاح

ترشيحاتنا

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

المتهمون

وعدهم بالدفع ثم هرب.. تفاصيل مشاجرة سائقين وشخص أفريقي بأكتوبر

الواقعة

كانوا هيموتوه.. كواليس القبض على المتهمين بسحل لص في المهندسين

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد