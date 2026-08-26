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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الغربية.. اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ53 قرية والاستعداد للعام الدراسي الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ ، اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والعميد وائل فتحي المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات التنفيذية، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والتنفيذية، والوقوف على الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبناء محافظة الغربية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل الجاد والارتقاء بمستوى الخدمات، مع سرعة التعامل مع احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات.

ووافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد فتحي علي زعلوك على مدرسة دفرة الإعدادية بنات بقرية دفرة بمركز طنطا، تقديرًا لتضحياته وما قدمه من أجل الوطن، وتخليدًا لذكراه بين أبناء قريته ومحافظته.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي قرار جديد يهم قطاعًا كبيرًا من أبناء المحافظة، وافق المجلس التنفيذي على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لعدد 53 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى والسنطة وقطور وبسيون وسمنود، ليصل إجمالي القرى التي تم اعتماد لوحات تحديث مخططاتها التفصيلية إلى 175 قرية على مستوى المحافظة، بما يدعم تنظيم أعمال البناء، وتيسير تنفيذ المرافق والخدمات، وتحقيق التنمية العمرانية بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من النمو العشوائي.

وأكد محافظ الغربية أن تحديث المخططات التفصيلية يمثل خطوة مهمة في تنظيم العمران وتحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة المحدثة، بما يحقق وضوحًا أكبر أمام المواطنين ويسهم في تيسير إجراءاتهم، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء.

رفع كفاءة الخدمات 

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية لاستقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفصول ودورات المياه والمرافق، ومراجعة أعمال النظافة والتشجير والإنارة بمحيط المدارس،  وتيسير الحركة أمام الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب تكثيف المرور الميداني على المدارس قبل بدء الدراسة.

تحسين خدمات 

ووجه المحافظ بالتوسع في متابعة معارض «أهلاً مدارس» والتأكد من توافر المستلزمات الدراسية والزي المدرسي بأسعار مناسبة، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير احتياجات الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي.

وفي ملف مواجهة التعديات، أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

دعم ملفات التصالح 

كما تابع محافظ الغربية ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، والإيرادات، وتوقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، والخطة الاستثمارية، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات ودفع معدلات التنفيذ، مع المتابعة المستمرة للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

ووجه المحافظ برفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع معدلات إنجاز ملفات التصالح، إلى جانب تكثيف المرور الميداني والرقابة على الخدمات، والتعامل الفوري مع أي شكوى أو تقصير.

 رفع كفاءة الخدمات 

واختتم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لمختلف الملفات، وسرعة تنفيذ التكليفات، وتذليل أي معوقات أمام المشروعات والخدمات، مشددًا على أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن سرعة الاستجابة والوجود الميداني والإنجاز الفعلي هي الأساس في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق نتائج ملموسة لأبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مواجهه تعديات ومخالفات البناء

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