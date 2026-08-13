الدكتور محمد حسين يهنئ مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية بتشكيله الجديد

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، بخالص التهنئة إلى عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، وإلى الدكتور أمجد عبد الرؤوف فرحات، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب وعميد الكلية الأسبق، بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، وإلى الدكتور عبد العزيز عبد الدايم، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق، بمناسبة اختياره أمينًا لمجلس الأمناء.

تهنئة رئيس جامعة طنطا

كما هنأ الدكتور محمد حسين جميع أعضاء مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية بتشكيله الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، والإسهام بخبراتهم المتنوعة في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق رؤيتها المستقبلية.

دعم جامعة طنطا الأهلية

وأكد رئيس جامعة طنطا أن مجلس الأمناء بتشكيله الجديد، وما يضمه من قامات وطنية وأكاديمية وخبرات متميزة، يمثل إضافة قوية للجامعة، ويسهم في دعم منظومتها التعليمية والبحثية والمؤسسية، وتعزيز قدرتها على تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وترسخ مكانة جامعة طنطا الأهلية كإحدى الجامعات الواعدة في منظومة التعليم العالي المصرية.