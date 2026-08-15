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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحقق تقدما بحثيا متميزا فيNature Index

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق تقدم بحثي متميز فيNature Index  خلال الفترة من 1  أبريل 2025 حتى 31 مارس 2026، حيث تصدرت الجامعات المصرية في العلوم التطبيقية (Applied Sciences) ، محققة المركز الأول محليا والمرتبة 1227 عالميا، بما يعكس تنامي حضور الجامعة في مجالات البحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي، وتوجهها نحو ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة واحتياجات المجتمع.

توجيهات جامعة طنطا 

وعلى مستوى الأداء الأكاديمي (Academic)، حققت جامعة طنطا المركز الرابع محليا من بين 45 جامعة مصرية مدرجة بالمؤشر، والمركز 20 أفريقيا من بين 455 جامعة أفريقية، والمرتبة 1643 عالميا من بين أكثر من 6900 جامعة،، بما يعكس الحضور المتنامي للجامعة على خريطة البحث العلمي محليا وإقليميا ودوليا.

كما سجلت الجامعة تقدما ملحوظا في الأداء البحثي الإجمالي (Overall)، الذي يشمل الجامعات والمؤسسات البحثية، حيث جاءت في المركز الرابع محليا من بين 74 جامعة ومؤسسة مصرية، والمرتبة 2177 عالميا من بين أكثر من 25 ألف جامعة ومؤسسة بحثية، وبذلك تكون جامعة طنطا قد حققت تقدما قدره 438 مركزا عالميا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعلى مستوى المؤسسات الأكاديمية،  احتفظت الجامعة بالمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، وتقدمت من المرتبة 1789 عالميا إلى المرتبة 1643 عالميا، محققة تقدما قدره 146 مركزا عالميا.

واضاف الدكتور حاتم امين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة طنطا حضورا متميزا في عدد من المجالات العلمية، حيث جاءت في المركز الثاني محليا والمرتبة 1246 عالميا في العلوم الفيزيائية (Physical Sciences)، وفي المركز الرابع محليا والمرتبة 2638 عالميا في العلوم الطبيعية (Natural Sciences)، كما جاءت في المركز السادس محليا والمرتبة 1440 عالميا في العلوم الاجتماعية (Social Sciences)، إلى جانب حضور بحثي متميز في مجالي الكيمياء والعلوم الصحية، بما يعكس تنوع الإنتاج البحثي للجامعة واتساع نطاق تخصصاته العلمية.

رفع كفاءة الخدمات 

وسجلت جامعة طنطا خلال نافذة المؤشر الحالية 27 بحثا علميا (Count) بقيمة Share بلغت 3.90، واستحوذت العلوم التطبيقية على النصيب الأكبر من الأداء البحثي للجامعة، بواقع 11 بحثا وShare قدره 2.70، تلتها العلوم الفيزيائية بـ5 أبحاث وShare قدره 0.99، إلى جانب حضور بحثي في العلوم الصحية والكيمياء والعلوم الاجتماعية.
وأظهرت بيانات المؤشر تنوعا واضحا في الموضوعات البحثية التي تتميز بها جامعة طنطا، حيث برزت الهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والعلوم الفلكية، والرياضيات البحتة، وهندسة التحكم والميكاترونيات والروبوتات، والإلكترونيات والمستشعرات والأجهزة الرقمية، وطب القلب وأمراض الدم، وفيزياء الكم ضمن أبرز الموضوعات البحثية للجامعة خلال الفترة الحالية، بما يعكس توجها متناميا نحو المجالات البحثية البينية والتطبيقية والتكنولوجية.

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