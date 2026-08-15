أحمد موسى عن خناقة زوجات حسام حسن : اللي بيحصل ده عيب

كشف الإعلامي أحمد موسى، الكابتن ان حسام حسن عمل إنجاز تاريخي وكبير في تاريخه بكأس العالم، موضحًا أنه داعم بقوة له لأنه يمثل مصر وهو يقود المنتحب ولا يمثل نفسه.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: عتابي على الكابتن حسام حسن لما حدث في عائلته بين أولاده وزوجتيه الحالية والسابقة.



وأردف: طول عمرنا نعرف الكابتن حسام حسن عنده شخصية قوية وليه مواقف، وكل ما يتم تناوله معلومات متداولة ولا نود الدخول في الحياة الشخصية ولا نريد اهتزاز صورته أمام الناس.



واستطرد: مش عاوزين الملايين يكون عندهم قلق ومش مبسوطين من المشاهد اللي حدثت بالأمس القريب، وأنا بنصح الكابتن حسام لأني بحبه على المستوى الشخصي وبحب الكابتن إبراهيم.



وأكد أن حسام حسن اسم كبير عنده تاريخ كبير لامع، ولو حدث بالشكل اللي أنا شوفته لازم أقول عيب، لأنه ممكن يسحب من رصيد الكابتن حسام، لأنه الشخص القوي ده أغشي عليه لأنه مكانش مصدق اللي حصل.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، مينفعش كل واحد ماسك تليفون يصور حياة الناس الخاصة، ولكن لينا علاقة باللي بيتعمل في أرض الملعب مع منتخب مصر.