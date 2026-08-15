الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفريق حصل على راحة بالأمس من التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من معسكر العاصمة الجديدة.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران حرص خلالها على تحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا لودية مودرن سبورت المقرر لها غدًا الأحد.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وفقرة خفيفة بالكرة.

وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية،

وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

وأدى الثنائي عبد الله السعيد والأنجولي شيكو بانزا تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم في إطار البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي