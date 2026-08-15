سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

يشعر بعض الأشخاص بـالكسل والخمول بعد تناول الطعام، وهو أمر قد يكون طبيعيًا في بعض الحالات، خاصة بعد الوجبات الكبيرة، لكنه قد يرتبط أحيانًا بعوامل أخرى تستدعي الانتباه، خصوصًا إذا كان الشعور بالتعب متكررًا أو شديدًا.

أعراض الكسل بعد تناول الطعام

ويختلف تأثير الطعام على الجسم من شخص لآخر، إذ يمكن أن تتداخل عدة عوامل في الشعور بالنعاس وانخفاض الطاقة بعد الوجبات، وفقًا لما أورده موقع Cleveland Clinic.



ولا يقتصر الخمول بعد الأكل على الشعور بالنعاس فقط، بل قد يصاحبه عدد من الأعراض، أبرزها:

ـ انخفاض مستوى التركيز والانتباه.

ـ صعوبة التفكير بوضوح.

ـ انخفاض مستويات الطاقة.

ـ صعوبة إنجاز المهام اليومية.

ـ الشعور بالحاجة إلى النوم أو الراحة.

أعراض الكسل بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالكسل بعد الأكل

هناك عدة عوامل قد تفسر الشعور بالتعب بعد تناول الطعام، من بينها استجابة الجهاز الهضمي للطعام، والتغيرات التي تحدث في مستويات بعض المواد الموجودة في الدم، مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية.

كما يمكن أن تتأثر درجة اليقظة بعد تناول الوجبات بالتغيرات في مسارات اليقظة داخل الدماغ، بالإضافة إلى الساعة البيولوجية التي تؤثر على مستويات النشاط والنعاس خلال اليوم.

وقد يكون تناول وجبة كبيرة سببًا في زيادة الشعور بالخمول مقارنة بتناول وجبة أصغر ومتوازنة.

أعراض الكسل بعد تناول الطعام

متى يكون الخمول بعد الأكل علامة تستدعي الطبيب؟

في بعض الحالات، لا ينبغي تجاهل النعاس بعد تناول الطعام، خاصة إذا كان متكررًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

ويُفضل استشارة الطبيب عند ظهور أي من العلامات التالية:

ـ النعاس المتكرر أو الشديد خلال النهار.

ـ الشخير الشديد أو نوبات توقف التنفس أثناء النوم.

ـ الشعور بالدوخة أو الإغماء بعد تناول الطعام.

ـ الرعشة أو التعرق أو الارتباك بعد مرور عدة ساعات على الوجبة.

ـ العطش الشديد وكثرة التبول أو تشوش الرؤية، وهي أعراض قد ترتبط باضطراب مستوى سكر الدم.

أعراض الكسل بعد تناول الطعام

كيف يمكن التخلص من الكسل بعد تناول الطعام؟

ويمكن اتباع بعض العادات البسيطة للمساعدة في تقليل الخمول بعد الأكل وتحسين مستوى الطاقة، ومنها:

- تناول وجبات أصغر:

تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة قد يزيد الشعور بالثقل والكسل، لذلك يمكن تقسيم الطعام إلى وجبات أصغر ومتوازنة على مدار اليوم.

- المشي بعد تناول الطعام:

قد يساعد المشي بعد الأكل على تنشيط الجسم وتقليل الشعور بالخمول، كما أنه من العادات المفيدة للحفاظ على النشاط البدني.

- الحصول على قسط قصير من الراحة:

في حالة الشعور بالتعب، قد تساعد قيلولة قصيرة خلال اليوم على استعادة النشاط، على ألا تتحول إلى نوم طويل يؤثر على النوم ليلًا.

- تجنب العادات غير الصحية:

يساعد الحد من التدخين وتناول الكحوليات في دعم الصحة العامة وتقليل بعض العوامل التي قد تؤثر على مستويات الطاقة.