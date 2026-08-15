قصور الثقافة ترفع شعار الطفل أولا.. رقص وفرحة للصغار بمرسى مطروح

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات برنامج حفلات شاطئ الفن على مسرح النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون الثقافة حياة.

وشهد الحفل حضور المهندس حسين السنيني، سكرتير عام محافظة مطروح، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، وسط أجواء جماهيرية مبهجة، كان للأطفال نصيب كبير منها، حيث تفاعل الصغار بالرقص والتصفيق مع الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة.

وقدمت فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محسن جاويش، حفلا غنائيا تضمن باقة من أشهر الأغاني الطربية، من بينها: الحلوة دي، قلبي القاسي، ياما القمر على الباب، على بابي واقف قمرين، عنابي، إلى جانب أغنية تمر حنة التي قدمتها بسملة محمود ابنة مطروح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما تألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم، بمجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث النوبي، شملت رقصات الأراجيد والكف، إلى جانب فاصل غنائي للفنانين عادل عراب وحمادة حربي، قدما خلاله مجموعة من الأغاني التراثية التي نالت إعجاب الحضور.

وشملت الفعاليات افتتاح معرض للأشغال اليدوية للمرأة الأسوانية بعنوان نوبيات، بإشراف كريمة عبده، وضم المعرض نماذج متنوعة من المشغولات اليدوية، منها الكروشيه والخرز والخوص وحقائب المكرمية، بما يعكس إبداعات المرأة الأسوانية ويسهم في الحفاظ على الحرف التراثية.

ويقام برنامج شاطئ الفن بمحافظة مطروح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح، ويتضمن تقديم 59 عرضا فنيا مجانيا حتى 4 سبتمبر المقبل، في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية للجمهور خلال موسم الصيف.