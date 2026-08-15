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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

قطر
قطر
فرناس حفظي

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الادعاءات الإيرانية بشأن احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين في قطر لمدة ستة أشهر.

وقال الأنصاري، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الدوحة فوجئت بهذه «التصريحات المضللة»، موضحا أن التواصل مع الطيارين المعنيين جرى عقب انتهاك المجال الجوي القطري، وبعد التحقق من مسار الهجوم.

وأضاف أن السلطات القطرية، وبعد تطبيق قواعد الاشتباك ومحاولة التواصل مع الطيارين دون تلقي رد، اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي القطرية، وفقًا للقانون الدولي.

وأشار المتحدث القطري إلى أن الدوحة تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق تسليم رفات أحد الطيارين الذين عُثر عليهم، كما وجهت دعوة إلى فريق إيراني لزيارة قطر والاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ التي جرت في أبريل الماضي.

وأكد الأنصاري أن الجانب الإيراني لم يرد على الدعوة القطرية حتى الآن.

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