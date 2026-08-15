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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تدخل دول أوروبية في دائرة الوساطة مع إيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إلى التواصل مع  دول أخرى غير الدول الوسيطة، بما  قد يجعلها تتمكن من الضغط على طهران أو دفعها إلى تخفيف مواقفها.

ففيما تستمر المناقشات بين إيران وعُمان، وكذلك بين إيران وباكستان وتركيا وقطر.

 وسّعت الإدارة الأمريكية بهدوء دائرة اتصالاتها لتشمل أطرافاً أوروبية قد تبدو غير متوقعة، وفق ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو  نظيرته النمساوية في واشنطن يوم الثلاثاء.

كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني يوم الأربعاء.


ولم تكن هذه اللقاءات لافتة بحد ذاتها، إذ جاءت في إطار العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وحليفين أوروبيين مقربين. كما أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية جاءت عامة ومقتضبة ولم تذكر إيران بالاسم.

لكن تبين لاحقاً أن وزيري خارجية النمسا واليونان تحدثا يوم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعد وقت قصير جداً من محادثاتهما مع روبيو.

ما يقول بأن هذا المسار الجديد الظاهر أتى في محاولة لكسر جمود المفاوضات.

كما أظهر هذا التحرك إلى أي مدى دفع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز دولاً كانت تقف على الحياد في الصراع إلى استخدام ما لديها من نفوذ دبلوماسي لدى واشنطن وطهران لمحاولة إطلاق مسار يؤدي إلى تسوية دائمة.

وفي السياق، قال دبلوماسي أوروبي مطلع على القضية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تزامن تلك الاتصالات الأمريكية الأوروبية "لم يكن محض صدفة".

في حين حذرت مونا يعقوبيان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، من أن جهود اليونان أو النمسا أو أي دولة أخرى ليست وسيطاً أساسياً قد لا تحقق نتائج ملموسة. وقالت: قد تتضمن الاتصالات مع الجانبين تشجيع إيران والولايات المتحدة على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن ذلك لا يرقى إلى مستوى الوساطة، وهي عملية معقدة للغاية وتتطلب بناء الثقة بين الوسيط والطرفين.".

كما أوضحت أن الوساطة ليست أمراً يمكن لأي دولة "أن تنخرط فيه ببساطة من دون مقدمات".

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وعُمان إيران وباكستان وتركيا وقطر أوروبية

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