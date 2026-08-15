المخابرات الإيرانية تلقي القبض على دبلوماسيين فرنسيين.. فما التهمة؟

أعلنت هيئة الاستخبارات الإيرانية احتجاز دبلوماسيين فرنسيين على خلفية اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

قالت المخابرات الايرانية إن التحقيقات الأولية كشفت عن مشروع واسع للتجسس وإنشاء شبكات سرية داخل إيران وخارجها.

وقالت المخابرات، في بيان نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن عناصر الأمن رصدوا خلال التحقيق في إحدى قضايا النفوذ والتدخل الخارجي وجود دبلوماسيين فرنسيين في مقر اجتماع سري، بالتزامن مع تنفيذ أمر قضائي واعتقال شخصين متهمين في القضية.

وأضافت أن الدبلوماسيين، سجل من المخالفات والسلوكيات المخالفة للقوانين والالتزامات الدبلوماسية، جرى التحقق من هويتهما وإبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية بالأمر، قبل تسليمهما إلى السفارة الفرنسية في طهران بحضور الشرطة الدبلوماسية.

وأوردت المخابرات الإيرانية أن التحقيق في الوثائق التي صودرت خلال العملية كشف عن مشروع النخر البنيوي، يهدف إلى ممارسة النفوذ والتدخل الخارجي في الشؤون الإيرانية، ويمهد لاستهداف استقلال البلاد.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تحديد أشخاص وتجنيد عناصر وتشكيل شبكات سرية، إلى جانب إجراء اتصالات خفية مع جهات داخل إيران وخارجها.