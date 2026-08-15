القوات الروسية تسقط وتدمر 598 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها 598 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية منذ الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /السبت/ - أنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 598 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفلاديمير، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريل، وبسكوف، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، أن قواتها خلال الأسبوع الماضي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 64 قنبلة موجهة، و16 صاروخًا من طرازي "هيمارس" أمريكي الصنع، و"فامباير" تشيكي الصنع، وثمانية صواريخ كروز من طراز فلامينجو، وخمسة صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى، و7078 طائرة مسيرة،

كما دمر أسطول البحر الأسود ثمانية زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.



