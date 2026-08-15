القوات الروسية تستهدف أصولا عسكرية أوكرانية في ميناءي "يوجني" و"إسماعيل"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف أصول عسكرية أوكرانية في أوديسا، إضافة إلى بنية تحتية في ميناء إسماعيل.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه "في 14 أغسطس، استهدفت القوات المسلحة الروسية مستودعًا للوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء يوجني (مقاطعة أوديسا)".

وأضاف البيان: "كما استهدف الجيش الروسي زورق دوريات في ميناء أوديسا، كان يُستخدم لمرافقة سفن تحمل شحنات عسكرية".

وكشفت الوزارة أن قواتها استهدفت البنية التحتية في ميناء إسماعيل، التي تُستخدم لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أنه "في ليلة 15 أغسطس، استُهدفت البنية التحتية لميناء إسماعيل، المستخدمة لتخزين وتحميل ونقل الشحنات العسكرية والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية".



