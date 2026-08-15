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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل "الأمير".. صلاح الجهيني: التحدي الحقيقي كان في الوصول إلى الإيقاع المناسب.. خاص

صلاح الجهيني
صلاح الجهيني
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف صلاح الجهيني عن الصعوبات التى واجهته أثناء كتابة مسلسل “الأمير” والذى يتكون من 6 حلقات، ويقوم ببطولته أحمد عز ومجموعة من النجوم العالميين. 

وقال صلاح الجهيني فى تصريح خاص : “أنا في الأساس قادم من السينما، ولم تكن لي تجارب كثيرة في كتابة المسلسلات، لذلك أحاول دائمًا أن أحافظ على الروح السينمائية في أعمالي، والتحدي الحقيقي كان في الوصول إلى الإيقاع المناسب، مع الحفاظ على جودة الشخصيات وتطورها داخل عدد محدود من الحلقات”.

معلومات عن مسلسل “الأمير” 

يعد مسلسل «الأمير» بطولة الفنان أحمد عز واحدا من أضخم الإنتاجات الدراما التلفزيونية المنتظرة في العالم العربي، خاصة مع ما يضمه من نخبة من النجوم المصريين والعرب والعالميين بجانب أحمد عز.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن مسلسل «الأمير» بعد انتهاء تصويره.

ميزانية مسلسل «الأمير»

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ منذ البداية أن الميزانية الإجمالية لإنتاج 6 حلقات من مسلسل «الأمير» بطولة الفنان أحمد عز تبلغ مليارا و100 مليون جنيه، بما يعادل 21 مليون دولار.

أبطال مسلسل «الأمير»

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أمينة خليل، خالد الصاوي، سامي الشيخ، توبا بويوكستون، ياسمين العبد، وحمزة دياب، إلى جانب النجم الإسباني بيدرو ألونسو، بطل مسلسل «La Casa de Papel»، والنجمة التركية توبا، في توليفة تجمع بين مدارس فنية وتمثيلية متنوعة.

والمسلسل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر عرضه خلال عام 2027.

كواليس تصوير مسلسل «الأمير»

وتصدر مسلسل «الأمير» اهتمام الجمهور بعد تداول صور من كواليس التصوير، من بينها ما نشرته الفنانة التركية أوزجي أوزاجار، التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيرة إلى وجودها في القاهرة لتصوير مشاهدها.

ووصفت أوزجي التجربة بأنها حلم تحقق بالنسبة لها، خاصة مع مشاركتها في بطولة العمل إلى جانب بيدرو ألونسو، والعمل تحت قيادة المخرج ستيفن هوبكنز.

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