"الأرصاد": درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الصيفية بمقدار درجة إلى درجتين.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /السبت/، استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، الذي تصاحبه كتل هوائية حارة ورطبة قادمة من البحر المتوسط؛ مما يجعل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بمقدار درجة إلى درجتين.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا /الأحد/ على القاهرة الكبرى ستبلغ 36 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بها لتصل المحسوسة إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار.. متوقعة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اعتبارا من بعد غد /الإثنين/ لتتراوح العظمى في القاهرة ما بين 34 و35 درجة مئوية.

ووصفت طقس الغد بأنه سيكون شديدة الحرارة رطبًا نهارًا في معظم المحافظات الداخلية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد بينما يكون حارا ورطبا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومع غياب الشمس ليلا تتحول الأجواء إلى مائلة للحرارة ورطبة خاصة في الأماكن المغلقة.

وأفادت بأن طقس الغد سيكون مصحوبا بهبوب الرياح بسرعات تتراوح ما بين 35 و40 كيلومترا في الساعة؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء والليل في الأماكن المكشوفة بمختلف المحافظات؛ إلا أنها سوف تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط ما بين 1.5 إلى 2.25 متر .. مناشدة المصطافين ورواد الشواطئ بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة وتوجيهات مسؤولي الإنقاذ والرايات المرفوعة والسباحة في المناطق الآمنة فقط.

وأشارت إلى أن مرور منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا سيؤدي إلى ظهور بعض السحب المنخفضة شمال البلاد، مع وجود فرص لهطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20% إلى 30% على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بنسبة 10% إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى.

وقالت غانم: "سوف تتشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الفترة من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا؛ مما يؤثر على الرؤية الأفقية".. مناشدة قائدي المركبات بتوخي الحذر على الطرق خلال هذه الفترة.

ونصحت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بالتواجد في أماكن جيدة التهوية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال فترات الظهيرة؛ وذلك لتقليل أثر الحرارة والرطوبة العالية.