تطورات رحيل رضا سليم عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي ، عن تكثيف إدارة الكرة تحركاتها خلال الفترة الحالية لحسم موقف المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل رغبة النادي في الوصول إلى أفضل حل بشأن مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية.

الأهلي يكثف جهوده للتخلص من رضا سليم

وقال المصدر إن إدارة الأهلي تدرس تسويق رضا سليم، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب لفسخ التعاقد، حال وصول عرض مناسب يحقق مصلحة جميع الأطراف، خاصة في ظل عدم وجود رغبة في استمرار الوضع الحالي دون حسم مصير اللاعب.

وأوضح أن الأهلي لم يغلق الباب أمام جميع السيناريوهات، وفي حال رفض رضا سليم فكرة فسخ التعاقد بالتراضي، فإن الاتجاه الأقرب سيكون استمرار اللاعب مع الفريق بصورة مؤقتة، مع منحه فرصة أكبر للبحث عن عرض مناسب خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر ، أن استمرار اللاعب قد يمنح الأهلي مساحة زمنية أكبر لتسويقه، خاصة أن باب القيد في المغرب يستمر حتى الشهر المقبل، وهو ما يتيح للنادي إمكانية التفاوض مع الأندية المغربية دون التعرض لضغوط الساعات الأخيرة الخاصة بفترة القيد المحلي.

وأشار إلى أن رضا سليم سبق أن تلقى عرضين من نادي الجيش الملكي المغربي، إلا أن العرض المالي الذي وصلت قيمته إلى 300 ألف دولار لم يلقَ قبول إدارة الأهلي، التي ترى أن المقابل المالي لا يتناسب مع تطلعات النادي أو قيمة اللاعب.

عرض المصري يتفوق على الجيش الملكي لضم رضا سليم

وكشف المصدر أيضًا عن وجود اهتمام من المصري البورسعيدي بضم رضا سليم، مع تحمل النادي قيمة راتبه بالكامل، والتي تصل إلى نحو 800 ألف دولار، إلا أن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المناقشات حول مستقبل اللاعب.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تسعى خلال الفترة الحالية إلى الوصول للحل الأفضل، سواء من خلال تسويق اللاعب وبيعه، أو الاتفاق معه على فسخ التعاقد بالتراضي، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح النادي.

وأكد أن استمرار رضا سليم في صفوف الأهلي يظل مطروحًا حال عدم وصول العرض المناسب، خاصة أن امتداد فترة القيد في المغرب يمنح إدارة النادي فرصة إضافية للتفاوض والوصول إلى أفضل عرض ممكن خلال الأسابيع المقبلة.

