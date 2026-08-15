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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم ضد سفينة تابعة لشركة «أدنوك» الإماراتية

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية
أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم ضد سفينة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الخارجية الكويتية على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مجددة دعوتها إلى ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وزارة الخارجية الكويتية دولة الكويت الإماراتية

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