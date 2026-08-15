الكويت تدين الاعتداء الإيراني الآثم ضد سفينة تابعة لشركة «أدنوك» الإماراتية

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم ضد سفينة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الخارجية الكويتية على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، مجددة دعوتها إلى ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.