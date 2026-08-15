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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: تعنت الاحتلال يدفع المنظومة في قطاع غزة إلى حافة الانهيار

الصحة الفلسطينية:
الصحة الفلسطينية:
أ ش أ

 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور خليل الدقران أن الوضع الصحي والمنظومة الصحية في قطاع غزة على حافة الانهيار بسبب استمرار الاحتلال في حصار القطاع ومنعه دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع الصحي.

وقال الدكتور الدقران  في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم: "منذ بداية العداون وحتى الآن الاحتلال لم يسمح بدخول أي جهاز طبي إلى المنظومة الصحية، علاوة على تدميره لأكثر من 50% من الأجهزة الطبية في المشافي وجميع المرافق الصحية".

وأضاف أن ما دخل إلى المنظومة الصحية بعد وقف إطلاق النار في القطاع كميات قليلة من الأدوية والمستلزمات الطبية غير الأساسية ولم يدخل أية أجهزة طبية للقطاع الصحي أو أي قطع غيار للأجهزة الطبية المتهالكة بالفعل؛ لذلك الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر معظم محطات الأكسجين ولم يبق سوى 12 محطة من أصل 34 في القطاع وهناك 4 أجهزة فقط من أصل 30 تقوم بتعبئة أسطوانات الأكسجين ومعرضة للتعطل في أي وقت بسبب عدم السماح بدخول أي من قطع الغيار اللازمة لمحطات الأكسجين؛ لذلك هناك حاجة ماسة في القطاع إلى كل ما يخص المنظومة الصحية من محطات الأكسجين وأجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي ومولدات كهربائية وحضانات الأطفال وأجهزة عمليات.

وأوضح الدقران أن هناك أكثر من 55% من الأدوية الأساسية صار رصيدها صفر ولم تعد موجودة بقطاع غزة، و59%من المستلزمات الطبية أيضا رصيدها صفر وهو وضع كارثي بمعنى الكلمة.

وشدد على أن الاحتلال لايزال يقوم باستهداف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، ولايزال يتلكأ في إجلاء المرضى والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة، حيث إن هناك حوالي 20 ألف مريض ومصاب بحاجة للعلاج خارج القطاع وما يسمح بإجلائه خلال أسبوع لا يتجاوز 70 مريضا وإذا استمر الوضع كذلك ستكون أعداد الوفيات من هؤلاء المرضى كبيرة جدا".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد حذرت من خطر توقف إمدادات الأوكسجين في قطاع غزة مع تراجع قدرة المحطات العاملة على تلبية الاحتياجات، مؤكدة تفاقم أزمة الإمدادات الطبية بمستشفيات القطاع.

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة الوضع الصحي

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