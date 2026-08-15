إطلاق نار يضرب جامعة أمريكية .. 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة

أصيب خمسة أشخاص، اليوم السبت، جراء إطلاق نار وقع أمام سكن طلابي تابع لجامعة ولاية فرجينيا الأمريكية، فيما وصفت حالة أحد المصابين بالحرجة.

وقالت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد إنها تلقت بلاغًا بشأن إطلاق النار، قبل أن تصل إلى موقع الحادث وتعثر على خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج، فيما أفادت الشرطة بأن إصابات أربعة منهم لا تهدد حياتهم.

وأعادت الجامعة فتح أبوابها، بينما لا تزال قوات أمنية مكثفة منتشرة داخل الحرم الجامعي، بالتزامن مع استمرار التحقيقات للكشف عن ملابسات إطلاق النار وتحديد المسؤول عنه.

وتأسست جامعة ولاية فرجينيا عام 1882، وتُعرف تاريخيًا بأنها من الجامعات الأمريكية التي أُنشئت لخدمة الطلاب من ذوي البشرة السمراء، ويقع حرمها الجامعي على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب مدينة ريتشموند.