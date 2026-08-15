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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

واصلت أسعار الذهب في مصر تحركاتها خلال تعاملات اليوم السبت، مع تسجيل ارتفاع جديد في منتصف التعاملات، بعدما شهدت الأسعار تراجعًا طفيفًا في وقت سابق، لتعود إلى الصعود مجددًا وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر في السوق المحلية والعالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، نحو 6260 جنيهًا للبيع، بارتفاع قدره 10 جنيهات مقارنة بالمستويات السابقة، بينما بلغ سعر الشراء نحو 6200 جنيه.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار اهتمام المواطنين بالذهب باعتباره أحد أبرز وسائل الادخار، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار الصرف والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس.

أسعار الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم

بحسب الأسعار المتداولة، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7154 جنيهًا للبيع و7085 جنيهًا للشراء، دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6548 جنيهًا للبيع و6495 جنيهًا للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21، فقد سجل 6260 جنيهًا للبيع و6200 جنيه للشراء، ليظل العيار الأكثر إقبالًا من جانب المصريين، سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار والاستثمار.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5365 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4167 جنيهًا للبيع و4133 جنيهًا للشراء.

أسعار الأعيرة الأقل في السوق

وشملت قائمة الأسعار المتداولة أيضًا الأعيرة الأقل استخدامًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3572 جنيهًا للبيع و3543 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 2679 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

وتختلف الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية عن الأسعار المعلنة للجرام، بسبب إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف بحسب نوع المشغولات والتاجر والشركة المنتجة.

الجنيه الذهب يقفز 2000 جنيه خلال أسبوع

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليسجل اليوم نحو 50 ألف جنيه للبيع.

وبحسب حركة الأسعار خلال الأسبوع، ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه كاملة، وهو ما يعكس قوة التحرك الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

ويعد الجنيه الذهب من المنتجات التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المدخرين، خاصة الراغبين في الاستثمار في الذهب بعيدًا عن تكلفة المصنعية المرتفعة نسبيًا في بعض المشغولات.

سعر الذهب

عيار 21 يرتفع 260 جنيهًا خلال أسبوع

ولم يقتصر الصعود على الجنيه الذهب، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 260 جنيهًا خلال أسبوع واحد، ليصل إلى مستوى 6250 جنيهًا للجرام.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب، التي تتأثر بمجموعة من العوامل، من بينها حركة سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حجم الطلب على الذهب في السوق.

وتجعل هذه الزيادة المتعاملين في حالة ترقب مستمر، خصوصًا أن تحركات الذهب قد تتغير سريعًا وفق المستجدات العالمية والمحلية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

وبالنسبة للسبائك، بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من عيار 24 من إنتاج شركة «بي تي سي» نحو 37 ألفًا و705 جنيهات.

وتحظى السبائك الذهبية بإقبال من جانب الراغبين في الاستثمار والادخار، خاصة أن تكلفة المصنعية عليها تكون في العادة مختلفة عن المشغولات الذهبية، كما تتوافر بأوزان متعددة تتيح للمستهلك اختيار المنتج وفق قدرته المالية.

لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل الرئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي لأوقية الذهب، إلى جانب حركة الدولار مقابل الجنيه المصري.

كما يلعب العرض والطلب المحلي دورًا مهمًا في تحديد الأسعار، إذ يمكن أن تؤدي زيادة الإقبال على شراء الذهب إلى تحركات في الأسعار، بينما قد تؤدي زيادة عمليات البيع وجني الأرباح إلى الحد من الصعود أو دفع الأسعار إلى التراجع.

وتزداد أهمية هذه العوامل في فترات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب باعتباره من الأصول التي تستخدم للتحوط في أوقات عدم اليقين.

الذهب يظل ملاذًا للادخار

ويحتفظ الذهب بمكانة مهمة لدى المصريين باعتباره وسيلة تقليدية للادخار والحفاظ على قيمة الأموال، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

ويفضل بعض المواطنين شراء المشغولات الذهبية، بينما يتجه آخرون إلى السبائك والجنيهات الذهبية بهدف الاستثمار وتقليل تكلفة المصنعية.

ومع وصول عيار 21 إلى 6260 جنيهًا وبلوغ الجنيه الذهب 50 ألف جنيه، تظل السوق في حالة متابعة مستمرة لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ارتباط السوق المحلية بشكل مباشر بتحركات الذهب عالميًا وسعر الدولار.

سعر الذهب

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

لا يمكن تحديد قرار الشراء أو البيع بمعزل عن الهدف من امتلاك الذهب والفترة الزمنية التي يخطط لها المشتري، فمن يشتري الذهب بهدف الادخار طويل الأجل قد ينظر إلى الأمر بصورة مختلفة عن المضارب الذي يستهدف الاستفادة من تحركات الأسعار اليومية.

وفي جميع الأحوال، من المهم عند شراء الذهب مقارنة سعر البيع والشراء، ومعرفة قيمة المصنعية والدمغة والضرائب، والاحتفاظ بالفاتورة، خاصة مع ارتفاع قيمة المشتريات.

وتبقى أسعار الذهب في مصر مرشحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا وفق التطورات العالمية والمحلية، لذلك يظل متابعة سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار وحركة الطلب المحلي من أهم المؤشرات التي تساعد المتعاملين على فهم اتجاه السوق.

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سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

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