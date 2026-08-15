إسرائيل تغرق في عز أغسطس .. فيضانات تضرب القدس لأول مرة

تشهد أحياء في القدس الشرقية ومعاليه أدوميم فيضانات خطيرة، وسط تحذيرات من استمرار الأوضاع الجوية غير المستقرة.

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، الدكتور أمير جفعاتي، إن عددًا من السكان جرى إنقاذهم، داعيًا إلى توخي الحذر عند التوجه إلى المناطق المتضررة.

وفي الوقت نفسه، سُجلت فيضانات في وادي عوج شمال صحراء يهودا، في ظاهرة جوية نادرة، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي تُرصد فيها فيضانات في المنطقة خلال شهر أغسطس.

وتأتي الفيضانات بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة وعواصف شهدتها مناطق عدة في إسرائيل، في طقس استثنائي خلال منتصف الصيف.