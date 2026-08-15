بقعة حمراء فوق القدس .. مشهد غير مسبوق في إسرائيل

شهدت مناطق واسعة من القدس، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في ظاهرة جوية نادرة خلال منتصف شهر أغسطس، بالتزامن مع تسجيل رقم قياسي جديد لمعدلات هطول الأمطار في المنطقة خلال هذا الشهر.

وبدأت الأمطار في الهطول بعد ظهر اليوم، نحو الساعة الثالثة، في شمال القدس، قبل أن تمتد خلال دقائق إلى أحياء أخرى ومناطق محيطة بالمدينة.

وسجلت محطة الأرصاد الجوية في معاليه أدوميم هطول نحو 11 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة، وهو رقم قياسي جديد لشهر أغسطس، فيما وصلت كمية الأمطار في تلال القدس ومعاليه أدوميم لاحقًا إلى نحو 15 ملم.

وأظهرت خرائط رادار الأرصاد الجوية بؤرة كثيفة من الأمطار فوق القدس والمناطق المحيطة بها، في مشهد استثنائي بالنسبة إلى هذا الوقت من العام.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرًا من العواصف الرعدية والبرق في عدد من المناطق، بينها الجبال الشمالية والوسطى، وادي الأردن، صحراء يهودا والبحر الميت، شمال شرق النقب وشمال وادي عربة.

كما حذرت السلطات من خطر السيول والفيضانات، خصوصًا في مناطق صحراء يهودا والبحر الميت، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأنهار وعدم الاقتراب من حوافها خلال تدفق المياه.

وفي السياق ذاته، فُرض حظر كامل على السباحة في شاطئ أخزيف بالجليل الغربي بسبب اضطراب البحر، الذي وصفته السلطات بأنه يشكل «خطرًا حقيقيًا على حياة السباحين».

وتأتي هذه الأجواء غير المعتادة بالتزامن مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، فيما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار إضافية في شرق البلاد غدًا الأحد، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يوم الاثنين.