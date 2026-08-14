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الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. هشام موسى يكشف مصير مضيق هرمز وتحركات إسرائيل بالمنطقة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد البدوي

كشف الإعلامي هشام موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، تفاصيل جديدة بشأن التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز والضغوط الأمريكية على طهران.

تصريحات الرئيس الأمريكي

وتناول هشام موسى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإجراءات التي تتخذها واشنطن ضد إيران، والتي وصف خلالها الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه يشبه «الجدار الفولاذي»، مؤكدًا أن طهران لا تمتلك القدرة على مواجهة هذه الضغوط.

وفي المقابل، أشار موسى إلى أن إيران نفت ما تردد حول نجاح الولايات المتحدة في السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر الملاحي لا يزال مغلقًا، وأن الوضع لم يشهد أي تغيير حتى الآن.
 

إعادة فتح مضيق هرمز 

وأوضح أن الجانب الإيراني يربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول الشروط التي تطرحها طهران، في ظل استمرار الخلافات بين البلدين وتصاعد التوترات بشأن عدد من الملفات.

كما تطرق الإعلامي إلى ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني رفيع المستوى، بشأن استمرار تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن، والتي تستهدف إحياء الاتفاق المؤقت بين الجانبين.

وبحسب ما أورده موسى، فإن المفاوضات التي بدأت منذ شهر يونيو لم تحقق تقدمًا ملموسًا، سواء فيما يتعلق بإحياء الاتفاق أو التوصل إلى جدول زمني واضح لتنفيذه، في مؤشر على استمرار حالة الجمود بين الطرفين.

وعلى صعيد آخر، انتقل هشام موسى إلى التطورات في لبنان، مستعرضًا تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارته إلى جنوب لبنان.

وأشار إلى أن كاتس أكد عزم إسرائيل على تثبيت قواتها والإبقاء على وجود عسكري في المناطق التي تسيطر عليها جنوب لبنان، إلى جانب المواقع التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في سوريا وقطاع غزة.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة وإيران

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