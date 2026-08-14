الرئيسان السيسي وزيلينسكي يبحثان دفع التعاون التجاري والاقتصادي وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي بحث مع الرئيس الأوكراني سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاعات التجارية والاقتصادية.

وأوضح أن الرئيسان اتفقا في هذا الإطار، على مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن استشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأوكراني.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تطرق أيضًا للمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس إلى الجهود المصرية المتواصلة الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي، مشددًا على أهمية تسوية التوتر الإقليمي الراهن عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار بالمنطقة.

ودعا الرئيس السيسي إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الراهن، أخذًا في الاعتبار آثاره السلبية على الأمن والاستقرار وعلى حركة التجارة الدولية.

ومن جهته، ثمَّن الرئيس الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى اتفاقه مع رؤية الرئيس السيسي حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهنين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الأوكراني استعرض مستجدات الحرب الروسية – الأوكرانية، مثمناً حرص مصر على إنهائها.

وفي هذا الإطار، جدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه لأزمة، معربًا عن استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسويتها سياسيًا في أقرب وقت.