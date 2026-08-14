الطقس غدًا.. فرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا السبت 15 أغسطس 2026، أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بسبب نسب الرطوبة، بينما تكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، وتميل إلى الحرارة والرطوبة خلال فترات الليل.

وتتجه الأنظار إلى حالة الطقس غدًا مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، بالتزامن مع نشاط الرياح على عدد من المناطق، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء بالمناطق المكشوفة، في الوقت الذي تظهر فيه فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة في مناطق محدودة.



الطقس غدًا في القاهرة والمحافظات

تشير توقعات الأرصاد إلى أن الطقس غدًا سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.



وتكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما تميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا على أغلب المناطق، وهو ما يعني استمرار الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة في المناطق التي ترتفع بها نسب الرطوبة.

وتسهم الرطوبة في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لذلك قد يشعر المواطنون بأن الأجواء أكثر حرارة من الأرقام المسجلة على مقاييس الحرارة، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة والعصر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

الوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مناطق الصعيد، حيث تصل الحرارة العظمى إلى 43 درجة في جنوب الصعيد، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.

وفي القاهرة الكبرى، تصل الحرارة العظمى إلى 37 درجة، إلا أن الإحساس الفعلي بها قد يصل إلى 39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

شبورة مائية صباحية على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا ظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

وتظهر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت التوقعات من إمكانية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات المبكرة من اليوم.

ويُنصح قائدو السيارات على الطرق المتأثرة بالشبورة بضرورة القيادة بحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، خاصة في حالة انخفاض مستوى الرؤية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وتتضمن توقعات الطقس غدًا وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتبلغ نسبة حدوث الأمطار نحو 20% تقريبًا، بينما قد تمتد فرص سقوط الأمطار بصورة ضعيفة جدًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 10% تقريبًا.

ومن المتوقع أن تكون فرص الأمطار على فترات متقطعة، ما يعني أنها لن تكون حالة عامة على جميع المناطق، وإنما قد تظهر في نطاقات محدودة وفق طبيعة الحالة الجوية.



نشاط الرياح يخفف الإحساس بالحرارة مساءً

تشهد عدة مناطق نشاطًا للرياح أحيانًا، وتتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء.

وقد يساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بدرجات الحرارة بعد انكسار حدة حرارة النهار.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر، ما يستدعي توخي الحذر في المناطق المتأثرة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتنقلون في هذه المناطق خلال فترات نشاط الرياح.

ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ

تشهد بعض شواطئ البحر المتوسط نشاطًا للرياح، خاصة مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وهو ما يمثل أحد أبرز الظواهر الجوية والبحرية المتوقعة غدًا.

ويأتي ارتفاع الأمواج بالتزامن مع استمرار الإقبال على الشواطئ خلال موسم الصيف، لذلك يجب على المصطافين متابعة تعليمات الجهات المختصة والالتزام بتعليمات الإنقاذ، خاصة عند ارتفاع الأمواج أو زيادة سرعة الرياح.

الطقس غدًا في الصعيد

تظل مناطق الصعيد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في شمال الصعيد إلى 40 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 42 درجة.

وتزداد الحرارة في جنوب الصعيد، إذ تسجل العظمى 43 درجة، في حين تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الأجواء شديدة الحرارة في محافظات الصعيد، خاصة خلال ساعات النهار، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا في أوقات الذروة.

أجواء حارة رطبة على السواحل

وتشهد السواحل الشمالية أجواء أقل حرارة مقارنة بالقاهرة ومحافظات الصعيد، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يظل عاملًا مؤثرًا في الإحساس بدرجات الحرارة.

وتسجل السواحل الشمالية الغربية 32 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 34 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة.

ومع نشاط الرياح على بعض الشواطئ، قد تشهد المناطق الساحلية تحسنًا نسبيًا في الأجواء، لكن ارتفاع الأمواج يستدعي الانتباه عند ممارسة الأنشطة البحرية.



نصائح مهمة للتعامل مع الطقس غدًا

ومع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة، يفضل تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على تناول كميات مناسبة من السوائل، خاصة عند التواجد خارج المنزل لفترات طويلة.

كما ينبغي على قائدي السيارات توخي الحذر خلال فترة الشبورة المائية الصباحية، بينما يجب على المتواجدين في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح والرمال والأتربة متابعة تطورات الحالة الجوية.