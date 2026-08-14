بعد 18 شهرا في سجون الاحتلال.. الإفراج عن الفنان الفلسطيني عدي الزاغة

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الفنان الشعبي الفلسطيني عدي الزاغة، بعد قضائه نحو 18 شهرًا في السجون الإسرائيلية بموجب الاعتقال الإداري.

وعاد الزاغة إلى منزله في مدينة نابلس، حيث حظي باستقبال شعبي وعائلي حاشد، عقب الإفراج عنه من سجن عوفر، الذي أمضى فيه فترة احتجازه.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الزاغة في 18 فبراير 2025، وخضع منذ ذلك الحين للاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو محاكمة، مع تجديد فترة احتجازه عدة مرات، كان آخرها في فبراير 2026.

ونفت عائلة الفنان الفلسطيني في وقت سابق ما تردد بشأن صدور حكم بحقه بالسجن لمدة 17 عامًا.

ويُعد عدي الزاغة من أبرز الفنانين الشعبيين الفلسطينيين، وتحظى أعماله الغنائية بانتشار واسع عبر منصات التواصل والمنصات الرقمية.

وأظهرت مقاطع مصورة تجمع عدد كبير من أهالي نابلس ومحبي الفنان حوله عقب وصوله إلى منزله، وسط أجواء احتفالية ابتهاجًا بالإفراج عنه.