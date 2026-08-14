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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يساوي بين خفض أسعار الوقود ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي

كارولين ليفيت
كارولين ليفيت
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الحفاظ على انخفاض أسعار الوقود وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا يمثلان هدفين متساويين في الأهمية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحول عن تأكيدات متكررة للإدارة بأن الحد من القدرات النووية الإيرانية يمثل الأولوية القصوى.

وأضافت ليفيت - في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية - أن "الهدفين متساويان في الأهمية بالنسبة للرئيس"، موضحة أن الإدارة تريد الحفاظ على انخفاض أسعار الوقود، إلى جانب ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وهو أمر "سيمضي فيه الرئيس مهما كان الأمر".

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال - لشبكة "فوكس نيوز" أمس - إن "الهدف الأول" هو إبقاء أسعار النفط والغاز "منخفضة" بالنسبة للأمريكيين، بينما يتمثل "الهدف الثاني" في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وتختلف هذه التصريحات عن موقف سابق لترامب، الذي قال في مايو الماضي، ردا على سؤال بشأن مراعاته للأوضاع المالية للأمريكيين خلال المفاوضات مع إيران: "ليس ولو قليلا"، مؤكدا أن "الشيء الوحيد المهم" بالنسبة له هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

البيت الأبيض كارولين ليفيت أسعار الوقود

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