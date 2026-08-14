كريم فهمي ينفي تعاقده على أي عمل درامي فى موسم رمضان 2027

نفى الفنان كريم فهمي تعاقده مع المنتج ريمون مقار على تقديم مسلسل جديد ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة.

وأوضح كريم فهمي في بيان اعلامي أن ما تم تداوله مؤخراً، بشأن تعاقده مع المنتج ريمون مقار للمشاركة في موسم رمضان 2027 لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لم يوقع أي تعاقد على مسلسل في رمضان 2027.

وتأتي هذه التصريحات لحسم الجدل الذي أثير مؤخراً حول ارتباط كريم فهمي بعمل درامي جديد من إنتاج ريمون مقار، حيث أكد أن هذه الأخبار غير صحيحة

يذكر أن الفنان كريم فهمي شارك في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي جمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه ولاقى ردود فعل واسعة.