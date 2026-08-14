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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير منظومة الإرشاد الزراعي يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الحكومة حرص الدولة على دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني رسالة واضحة بأهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

وقال إن مساندة المزارعين يجب أن تظل أولوية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتوسع في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، بما يحقق عائدا أفضل للمزارع ويشجع على استمرار العمل والتوسع في النشاط الزراعي.

تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف أن رفع كفاءة الإنتاج الحيواني يمثل محورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع ضرورة زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أهمية التوسع في برامج تحسين السلالات وتوفير الرعاية البيطرية والتغذية السليمة.

وشدد النائب جمال أبو الفتوح على أن دعم القطاع الزراعي لا يقتصر على تقديم المساندة للمزارعين، وإنما يتطلب تطوير منظومة الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، بما يقلل الفاقد ويزيد القيمة المضافة للمنتجات.

وأشار إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بالتوازي مع دعم المزارعين، يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتي وتعزيز استقرار الأسواق.

وأوضح أن الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية هو استثمار مباشر في الأمن الغذائي ومستقبل الأجيال المقبلة، داعيا إلى مواصلة السياسات الداعمة للمزارع باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الزراعية.

جمال أبو الفتوح لجنة الري الشيوخ الزراعة الري

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