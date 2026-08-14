إنقاذ شخصين انهارت عليهما حفرة عميقة خلال تنقيبهما عن الآثار داخل منزل في طوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع أهالي قرية نامول التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، من إنقاذ شخصين انهارت عليهما حفرة عميقة أثناء محاولتهما التنقيب عن الآثار داخل منزل عشوائي بالقرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بانهيار حفرة عميقة داخل منزل في قرية نامول بدائرة مركز طوخ، في أثناء قيام عدد من الأشخاص بأعمال حفر يُشتبه في أنها بقصد التنقيب عن الآثار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الحفرة واستخراج الأشخاص المحتجزين بداخلها.

وبالفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء قيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر داخل المنزل، انهارت التربة على شخصين، وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، من إنقاذهما واستخراجهما من الحفرة.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.