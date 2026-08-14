محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح كسر خط المياه الناقل بقطر 800 مم بقليوب

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال إصلاح كسر بخط المياه الناقل بقطر 800 مم GRP بقرية كوم أشفين بمركز قليوب، والذي أدى إلى تأثر خدمات مياه الشرب بعدد من المناطق.

ووجّه المحافظ المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بسرعة التعامل مع الكسر والدفع بكافة المعدات والفرق الفنية اللازمة، مع تكثيف الأعمال للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن، بالتوازي مع توفير مصادر مياه بديلة وتشغيل الآبار الارتوازية والدفع بسيارات المياه للمناطق المتأثرة، لضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.



كما وجّه المحافظ اللواء وائل طاهر، رئيس مجلس مدينة قليوب، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حركة المواطنين وتأمين موقع الأعمال، وسرعة التعامل مع أي آثار ناتجة عن الكسر، بالإضافة إلى متابعة المناطق المتأثرة والتأكد من وصول سيارات المياه إليها وتوفير احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وأوضح أن الشركة دفعت بالمعدات والفرق الفنية اللازمة إلى موقع العطل، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات كسح و2 حفار، بالإضافة إلى معدات السلامة والصحة المهنية اللازمة لتأمين العاملين أثناء تنفيذ أعمال الإصلاح.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير العطل على المواطنين، من خلال توفير مصادر مياه بديلة وتشغيل الآبار الارتوازية وتوزيع سيارات مياه على المناطق المتأثرة، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين الأساسية من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود فرق العمل وسرعة الانتهاء من إصلاح الخط وإعادة ضخ المياه وانتظام الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أهمية الاستجابة الفورية للأعطال الطارئة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل معها بكفاءة وسرعة، مع استمرار المتابعة حتى عودة الخدمة إلى طبيعتها بالكامل، حفاظًا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.