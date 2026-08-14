قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة: ثبوت وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم ودون تعاقدهم عليها
حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تتجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل «أبراهام لينكولن»
تحرش بنجلتها.. القبض على عاطل تعدى على جارته بسوهاج
عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة يوروبا الإسباني.. تعرف عليه
هربا من الحر.. مصرع 5 أشخاص غرقا في مياه النيل بجنوب الأقصر
وفاة زوج الفنانة لورا خليل في غانا إثر صعق كهربائي
عضو حزب النهضة الفرنسي: الدول الكبرى تتحمل مسؤولية تاريخية عن زيادة الانبعاثات
تحرك عاجل من النيابة لمواجهة بيع شرائح محمول ببيانات غير مستخدميها| تفاصيل
دون تغيير.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
اعتذار حسين عبد اللطيف عن قيادة منتخب مصر للناشئين.. وأسامة نبيه يدخل الحسابات
سنعود للفوز بالألقاب.. مبابي يرفع سقف الطموحات مع ريال مدريد
5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح كسر خط المياه الناقل بقطر 800 مم بقليوب

جانب من العطل
جانب من العطل
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال إصلاح كسر بخط المياه الناقل بقطر 800 مم GRP بقرية كوم أشفين بمركز قليوب، والذي أدى إلى تأثر خدمات مياه الشرب بعدد من المناطق.

ووجّه المحافظ المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بسرعة التعامل مع الكسر والدفع بكافة المعدات والفرق الفنية اللازمة، مع تكثيف الأعمال للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن، بالتوازي مع توفير مصادر مياه بديلة وتشغيل الآبار الارتوازية والدفع بسيارات المياه للمناطق المتأثرة، لضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.


كما وجّه المحافظ اللواء وائل طاهر، رئيس مجلس مدينة قليوب، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حركة المواطنين وتأمين موقع الأعمال، وسرعة التعامل مع أي آثار ناتجة عن الكسر، بالإضافة إلى متابعة المناطق المتأثرة والتأكد من وصول سيارات المياه إليها وتوفير احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وأوضح أن الشركة دفعت بالمعدات والفرق الفنية اللازمة إلى موقع العطل، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات كسح و2 حفار، بالإضافة إلى معدات السلامة والصحة المهنية اللازمة لتأمين العاملين أثناء تنفيذ أعمال الإصلاح.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير العطل على المواطنين، من خلال توفير مصادر مياه بديلة وتشغيل الآبار الارتوازية وتوزيع سيارات مياه على المناطق المتأثرة، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين الأساسية من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود فرق العمل وسرعة الانتهاء من إصلاح الخط وإعادة ضخ المياه وانتظام الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أهمية الاستجابة الفورية للأعطال الطارئة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل معها بكفاءة وسرعة، مع استمرار المتابعة حتى عودة الخدمة إلى طبيعتها بالكامل، حفاظًا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

القليوبية قليوب قطع المياه محافظ القليوبية مياه القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ القارئ محمد كامل لفوزه بالمركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس

الرؤيا الصادقة

10 أسرار للرؤيا الصادقة.. خطيب المسجد الحرام يوضح علاماتها وأسبابها

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة

بمشاركة 130 إماما.. الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات حلوان والمعصرة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

صعود الدرج بانتظام يقلل من خطر الوفاة بالقاتل اﻷول في العالم

صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر
صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر
صعود الدرج يحمي القلب ويطيل العمر

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

المزيد