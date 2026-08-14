من بنها.. أطباء القليوبية والمنوفية يضعون مطالبهم أمام نقيب البيطريين



يلتقي الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، غدا السبت، أطباء محافظتي القليوبية والمنوفية، خلال مؤتمر «صوت الطبيب البيطري»، في لقاء مفتوح لمناقشة مطالب الأطباء والتحديات التي تواجه المهنة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المهنية والنقابية.

يعقد اللقاء في تمام الساعة 12 ظهرا بمركز خدمات المرأة أمام النادي الرياضي في بنها، بحضور النقيب العام، والدكتور مجدي فؤاد، نقيب الأطباء البيطريين بالقليوبية، والدكتور أمير بقوش، نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية، وأعضاء مجالس النقابتين، وعدد كبير من الأطباء البيطريين بالمحافظتين.

وقال الدكتور مجدي حسن إن النقابة العامة تعاملت خلال الفترة الماضية مع عدد من الملفات التي تمس المهنة والأطباء، وحرصت على التحرك فيها وفق ما تفرضه احتياجات الواقع وما يطرحه الأطباء من مطالب، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على الملفات المفتوحة، إلى جانب البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسن أن لقاء «صوت الطبيب البيطري» يأتي في إطار هذا النهج، من خلال نقاش مباشر مع الأطباء حول واقع المهنة وما تم اتخاذه من خطوات في الملفات المختلفة، والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الأولويات المقبلة، مؤكدا أن العمل النقابي الحقيقي يقاس بما يتحقق على الأرض، وأن كل ملف تطرحه النقابة أمام أعضائها يرتبط بمسار واضح للمتابعة والعمل وصولا إلى أفضل نتائج ممكنة.

تحديات مهنة الطب البيطري

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي فؤاد، نقيب الأطباء البيطريين بالقليوبية، إن النقابة الفرعية تعمل على متابعة الملفات التي تمس الأطباء بالمحافظة، والتنسيق مع النقابة العامة بشأن القضايا التي تتطلب تدخلا أو تحركا على مستوى أوسع، مشيرا إلى أن لقاء الغد يمثل فرصة لاستعراض هذه الملفات ومناقشة ما تم بشأنها.

وأضاف فؤاد أن النقابة تسعى إلى أن يكون اللقاء عمليا، من خلال طرح الموضوعات التي تشغل الأطباء ومناقشة المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات النقابية، إلى جانب تحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات أطباء القليوبية وطبيعة عملهم.

فيما قال الدكتور أمير بقوش، نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم لمناقشة واقع العمل البيطري بالمحافظة، خاصة في ظل تنوع مجالات عمل الأطباء واختلاف التحديات التي تواجههم من قطاع إلى آخر، موضحا أن اللقاء يتيح للأطباء عرض رؤيتهم بصورة مباشرة حول احتياجات المهنة وما يمكن تطويره على مستوى الخدمات والملفات النقابية.

وأضاف بقوش أن النقابة الفرعية بالمنوفية حريصة على نقل صوت أعضائها إلى النقابة العامة، ومناقشة القضايا التي ترتبط بطبيعة عملهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إلى جانب الاستفادة من اللقاء في طرح أفكار جديدة يمكن البناء عليها لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وتطوير التواصل معهم.

ويتضمن المؤتمر جلسة حوار مفتوحة بين النقيب العام والأطباء البيطريين، لطرح الأسئلة والمقترحات، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بواقع المهنة والخدمات النقابية واحتياجات الأطباء في القليوبية والمنوفية.