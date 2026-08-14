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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية .. المعرض الدائم بالمنصورة يوفر السلع والمنتجات بأسعار مناسبة

المعرض الدائم
المعرض الدائم
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن وجود المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة يهدف إلى توفير مختلف السلع والمنتجات التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين في مكان واحد، بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يضم عدة أقسام لبيع اللحوم المخفضة، والخضروات، والفاكهة، والبيض، والأسماك، ووجه بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من جودة المعروضات وصلاحيتها حفاظاً على صحة المواطنين.

كما أوضح أن المعرض يشمل منفذا لبيع الخبز المدعم بهدف تخفيف الضغط عن المخابز ومنع التكدسات، وتوفير منافذ إضافية للمواطنين للحصول على حصصهم من الخبز المدعم على مدار اليوم، حيث يبدأ المنفذ عمله من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاد الكمية.

وشدد محافظ الدقهلية على المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، و محمد أمين رئيس  حي غرب المنصورة، ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المعرض، والمراقبة الدقيقة للأسعار وجودة السلع، ومنفذ بيع الخبز.

الدقهليه المنصورة محافظ الدقهلية الدقهلية

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