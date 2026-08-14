«التعليم العالي»: كل رغبة يسجلها طالب المرحلة الثانية مهمة ويجب ترتيبها بعناية

أكد الدكتور أحمد الجيوشي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثانية من الثانوية العامة تشبه المرحلة الأولى من حيث آليات التنسيق وتسجيل الرغبات، موضحًا أن الفرق الجوهري هو أن عدد الطلبة في المرحلة الثانية أكبر بكثير، إذ يبلغ حوالي 266 ألف طالب يسجلون رغباتهم على مدى 5 أيام من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد.

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن جميع الطلاب لديهم نفس الحقوق طوال الـ 5 أيام، ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق مرة و2 و10 و20 حتى ينتهي آخر موعد للتسجيل، مؤكدًا أن آخر رغبات يسجلها الطالب هي التي يُعتد بها، وبالتالي لديه الفرصة والإمكانية ألا يتسرع وأن يأخذ وقته كاملًا لضبط رغباته وتعديلها وتغيير ترتيبها.

وأشار القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم إلى أن نظام التنسيق راسخ وإلكتروني جدًا، وتدخل أيدي البشر فيه محدود، وبالتالي الأخطاء نادرة جدًا، إلا إذا كانت هناك أخطاء شخصية من الطالب نفسه، خاصة عند ترتيب الرغبات أو اختيار الكلية أو التوجيه الجغرافي، مؤكدًا أن كل اختيار يضعه الطالب في المرحلة الثانية مهم بالنسبة له، وكأنه يختار الرغبة الأولى، نظرًا لأن أعداد الطلبة كبيرة وقد يصل التنسيق إلى الرغبة 30 أو 40 أو 45 أو حتى 60 و70.

ولفت «الجيوشي» إلى أنه ينصح الطلاب في المرحلة الثانية والثالثة بالدخول على تنسيق السنة الماضية، والنظر إلى الكليات التي كانت تقبل مجموعًا قريبًا من مجموع الطالب، حتى يحصر نفسه في مجموعة كليات يستطيع أن يضع منها 75 رغبة، محذرًا من اختيار الرغبات بشكل عشوائي أو عدم تسجيل الرغبات، مشيرًا إلى أن حوالي 1000 طالب في المرحلة الأولى لم يسجلوا رغباتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=bQM7Ke6FbYg