قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
إصابة 15 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص برصيف في مطروح
بسبب صلاة الفجر.. دقائق داخل المسجد تنقذ شابا من التفحم في حادث مروع بالسويس
الحرس الثوري يعلن تدمير مسيّرة من طراز MQ-9 في هرمزغان
أنغام تحيي حفلا استثنائيا في جدة وتطل على جمهورها عبر MBC مصر.. الليلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرصاص منازل في ريف درعا الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
مصر وباكستان تبحثان خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي
توفيق محمد على أعتاب الأهلي.. خطوة واحدة تفصل اللاعب عن الإعلان الرسمي
«التعليم العالي»: كل رغبة يسجلها طالب المرحلة الثانية مهمة ويجب ترتيبها بعناية
عبد العاطي: حريصون على تفعيل الاتفاقيات مع قبرص وتعزيز التعاون في الطاقة والاستثمار
لغز أسطوانة الهيليوم في مول أرابيلا.. كيف تحول غاز «غير قابل للاشتعال» إلى كارثة وضحايا ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب صلاة الفجر.. دقائق داخل المسجد تنقذ شابا من التفحم في حادث مروع بالسويس

بسبب صلاة الفجر.. شاب ينجو من التفحم بعد اشتعال سيارته أمام مسجد بالسويس
بسبب صلاة الفجر.. شاب ينجو من التفحم بعد اشتعال سيارته أمام مسجد بالسويس
محمد ثروت

في دقائق قليلة تبدلت الصورة من مشهد عادي أمام أحد مساجد السويس إلى حادث مروع  بعدما تحولت سيارة ملاكي إلى كتلة من النيران عقب اصطدام سيارة أخرى بها  بينما كان مالكها داخل المسجد يؤدي صلاة الفجر. 

الواقعة شهدها محيط مسجد الاستقامة بحي فيصل في السويس، حيث نجا صاحب السيارة من مصير كان قد يبدو محققا لو ظل داخلها بعدما دخل المسجد لأداء الصلاة قبل وقوع التصادم بدقائق. 

سيارة مسرعة تصطدم بالسيارة المتوقفة

وبحسب روايات شهود العيان 

كان الشاب قد أوقف سيارته أمام المسجد ودخل لأداء صلاة الفجر وفي تلك الأثناء اقتربت سيارة ملاكي يستقلها 4 شباب بسرعة كبيرة، قبل أن يفقد قائدها السيطرة عليها ويصطدم بالسيارة المتوقفة.

وفور وقوع الاصطدام اشتعلت النيران في السيارة المتوقفة وانتشرت ألسنة اللهب فيها بصورة سريعة  وسط حالة من الذعر بين المتواجدين بمحيط المسجد. 

خرج من المسجد ليجد سيارته تحترق

وبعد انتهاء الصلاة  خرج صاحب السيارة ليجد مشهدا لم يكن يتوقعه سيارته التي تركها قبل دقائق تحولت إلى كتلة مشتعلة، بينما تجمع المارة لمحاولة التعامل مع الحريق وإبعاد الموجودين عن موقع الحادث.

وكانت المفارقة أن وجوده داخل المسجد لأداء صلاة الفجر جعله بعيدًا عن السيارة لحظة التصادم، وهو ما أنقذه من التعرض للنيران التي التهمتها بالكامل.

أموال كانت داخل السيارة لحالة إنسانية

ولم تقتصر خسائر الحادث على السيارة فقط و أوضح مالك السيارة  أن بداخلها مبلغا ماليا جرى جمعه من تبرعات  وكان مخصصا للمساهمة في تجهيز ونفقات زفاف عروس يتيمة.

إلا أن الحريق التهم السيارة وما بداخلها، لتتحول الأموال التي كانت معدة لأعمال الخير إلى خسارة جديدة لصاحب السيارة في الحادث.

إصابة أحد ركاب السيارة الأخرى

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس قد تلقت بلاغا باندلاع حريق في سيارة ملاكي عقب وقوع تصادم أمام مسجد الاستقامة بحي فيصل.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما جرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل أحد المصابين في الحادث إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.


 

السويس اشتعال النيران محافظة السويس حى فيصل مسجد الاستقامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

خطوط المحمول

بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

اكاديمية الشرطة

طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن موقف بتروجيت من صفقة توفيق محمد للأهلي

ترشيحاتنا

بوجاتي DIVO

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور

فورد F-150

أسعار ومواصفات فورد F-150 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري .. شاهد بايك BJ40 برو 2027 الجديدة

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد