مصر وباكستان تبحثان خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية.

أشاد الوزيران بما يجمع مصر وباكستان من علاقات تاريخية وروابط وثيقة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بما يسهم في دفع مسارات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

شهد الاتصال تبادلاً للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لخفض التصعيد واستعادة التهدئة، فضلاً عن الترتيبات الأمنية الإقليمية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.