وزير الخارجية الياباني يزور السعودية وسلطنة عمان لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، سيقوم بجولة خارجية الأسبوع المقبل تشمل زيارة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم /الجمعة/ أن الجولة ستكون خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس الجاري، وتهدف إلى بحث الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد موتيجي خلال الزيارة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين بارزين من كلا البلدين، كما سيلتقي مع مسؤول بالحكومة اليمنية مقيم في المملكة العربية السعودية، وذلك لإعادة تأكيد التعاون من أجل التهدئة السريعة للوضع وضمان حرية الملاحة وسلامتها عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.