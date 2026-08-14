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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث تقنيات الري

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع «تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر»، الجاري تنفيذه بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنحة ممولة من الحكومة الهولندية.

وأكد أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يربط بين تحديث نظم الري والبحوث التطبيقية والمدارس الحقلية وتجميع الحيازات ودعم المشروعات الصغيرة، بما يستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين سبل عيش صغار المزارعين، وأضاف أن أنشطة المشروع تتسق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، خاصة فيما يتعلق بتعظيم العائد من وحدة المياه والتوسع في تطبيق البحوث والتكنولوجيا الحديثة وبناء قدرات المزارعين.

ووجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، وتكثيف التنسيق بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندي ووزارة الزراعة، مع تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل، وعرض التجارب الناجحة ونتائج تطبيق نظم الري الحديث لتشجيع المزيد من المنتفعين على التحول لهذه النظم.

ويستهدف المشروع تطوير زمام ٨٢١ فدانًا بنظم الري الحديث بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، وقد تم الانتهاء من أعمال الري الحديث بزمام ١٣٩ فدانًا بمنطقة خزام بقنا، كما تم تجميع ٢٦٧٦ مزارعًا يمتلكون نحو ٢٧٨٩ فدانًا داخل ٢٠٨ مجموعات زراعية، مع تدريب رؤساء هذه المجموعات على أساليب الري الجماعي والتسويق، وتوحيد مواعيد الزراعة والعمليات الزراعية، بما يسهم في تحسين إدارة الري وتقليل زمنه ورفع كفاءة توزيع المياه.

وفي مجال البحث والتطوير، تم تنفيذ ٩٩ موقعًا بحثيًا وتجريبيًا بمشاركة المركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وجامعتي أسيوط وجنوب الوادي، بالاضافة إلى تنفيذ ١٩٦ مدرسة حقلية لبناء قدرات المزارعين ونقل المعارف والممارسات الزراعية الحديثة إليهم.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المشروع يتكامل مع استراتيجية الوزارة في تطوير المساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدًا لإدارة وتشغيل وصيانة المساقي وشبكات الري الحديث، مؤكدًا أن هذه الروابط تسهم في مواجهة تحدي تفتت الملكيات الزراعية، من خلال تجميع المزارعين المنتفعين من المجرى المائي نفسه وتعزيز التنسيق بينهم في توزيع المياه والمشاركة في إدارة المنظومة، فضلًا عن دعم إختيار المحاصيل وتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج والوصول إلى الأسواق.

وفي مجال دعم سلاسل القيمة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدريب الشباب والسيدات والمزارعين، وأسفرت التدريبات عن تقديم ٢٢٠ فكرة مشروع، تم اختيار ٤٧ فكرة منها، ويجري استكمال إجراءات الإعداد لتمويلها. 

وشدد الدكتور سويلم على أهمية البناء على النتائج الإيجابية للمشروع، والتوسع فى نشر نتائج الحقول والمدارس الحقلية والتجارب الناجحة، واستمرار تدريب المزارعين على تشغيل وصيانة نظم الري الحديث وتعزيز مشاركتهم في الإدارة وتكاليف التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة المشروع وتعظيم الاستفادة من مخرجاته في تحسين إدارة المياه ودعم الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش صغار المزارعين. 

وزير الري وزارة الري اخبار وزارة الري

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