خبير يكشف أفضل أنواع القهوة.. ويحذر من سريعة التحضير و3X1

كشف المهندس محمد الكومي، خبير البن والقهوة، تفاصيل مهمة حول أنواع القهوة المختلفة، موضحًا أن البن منزوع الكافيين لا يخلو من الكافيين بشكل كامل، كما حذر من بعض المنتجات سريعة التحضير و«3 في 1».

منزوع الكافيين لا يعني خاليًا منه

وأوضح الكومي أن البن منزوع الكافيين تظل به نسبة من الكافيين، مشددًا على ضرورة التفرقة بينه وبين البن سريع الذوبان «Instant»، لأن لكل منهما طريقة تصنيع واستخدام مختلفة.

تحذير من «3 في 1» والقهوة سريعة الذوبان

وأشار خبير البن إلى أنه لا يفضل القهوة سريعة الذوبان، كما انتقد منتجات «3 في 1»، موضحًا أن مسحوق الحليب المستخدم فيها ليس لبنًا خالصًا، وأن هذه المنتجات تعتمد على إضافات ومواد تساعد في تثبيت الطعم.

القهوة مفيدة للقلب.. ولكن

وأكد الكومي أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة ويمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب، لكنه شدد على الاعتدال، ناصحًا بألا يتجاوز الاستهلاك فنجانين أو ثلاثة يوميًا.

كما حذر من الإفراط في تناولها، ونصح بعدم شربها على معدة فارغة في الصباح، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

الإسبريسو في المقدمة

وعند المفاضلة بين أنواع القهوة، رشح الكومي الإسبريسو أولًا، ثم القهوة الفلتر، ثم القهوة التركي، موضحًا وجود اختلافات في محتوى الكافيين وطريقة تناول كل نوع.