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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الإسبريسو أفضل أنواع القهوة.. والفلتر ثم التركي

القهوة
القهوة
رحمة سمير

أكد المهندس محمد الكومي، خبير البن والقهوة، أن القهوة سريعة الذوبان ليست من الأنواع التي يفضلها، مشيرًا إلى أن الاختيار الأفضل من وجهة نظره يبدأ بالإسبريسو، ثم القهوة الفلتر، وبعدها القهوة التركي: «سريعة الذوبان إحنا هنطلعها بره»، موضحًا أن الإسبريسو يأتي في المرتبة الأولى، يليه الفلتر ثم التركي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن القهوة الفلتر تحتوي على نسبة كافيين أعلى، بينما تتميز القهوة التركية بخصوصية في طريقة تناولها، موضحًا أنه في علم القهوة يطلق عليها «Drink and Eat»، لأن الشخص «غصب عنه بياكل شوية تفل بن مع القهوة التركي». وأكد أن هذا الترتيب هو الأفضل من وجهة نظره عند اختيار القهوة التي يمكن تناولها بصورة صحية.

وتحدث خبير البن والقهوة عن القهوة التركية أو المصرية، موضحًا أن هناك من يرى أن القهوة التي لها «وش» ليست صحية، لكنه قال: «أنا أفضلها»، مشيرًا إلى أن غلي القهوة لفترة طويلة يؤدي إلى اختلاط كمية أكبر من الكافيين بها. وأضاف أن القهوة التي لها «وش» لا يرى أنها تسبب ضررًا، ولذلك يفضلها مقارنة بالقهوة التي يتم غليها لفترات طويلة.

كما شدد الكومي على أن الاعتدال يظل أساس تناول القهوة، موضحًا أن الفوائد التي أشار إليها لا تعني الإفراط في استهلاكها. وقال إن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة وتفيد صحة القلب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الإكثار منها غير مطلوب، وأنه ينصح عمومًا بفنجانين أو ثلاثة يوميًا كحد أقصى، مع الاكتفاء بفنجان واحد يوميًا بالنسبة لمرضى القلب. وأضاف محذرًا من تناولها على الريق صباحًا بسبب ارتفاع الكورتيزول في الجسم خلال هذه الفترة، وهو ما قد تزيده القهوة، وفقًا لما ذكره.

الإسبريسو القهوة بسمة وهبة التركي

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