وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة أبي قير للصناعات الهندسية

في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بشركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة تفقدية بشركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وذلك للوقوف على مستجدات العملية الإنتاجية بالشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

بدأت الزيارة بإجراء عرض تقديمي حول شركة أبي قير للصناعات الهندسية، استعرض من خلاله المهندس محمد سعيد الخراشي رئيس مجلس الإدارة، أبرز أنشطة الشركة وإمكاناتها التصنيعية من خطوط إنتاج وماكينات CNC ومخارط وفرائز ومعامل على أعلى مستوى من الكفاءة، إلى جانب المشروعات الحالية والمستقبلية، وعُرض فيلم عن الشركة وأبرز منتجاتها العسكرية والمدنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وزير الإنتاج الحربي

وشهدت الجولة مناقشة الموقف المالي للشركة من إيرادات ومصروفات، وسبل تطوير المنتجات العسكرية والمدنية، إلى جانب إستعراض عدد من الموضوعات البحثية الخاصة بالعمليات التصنيعية.

وزير الإنتاج الحربي

وعقب ذلك، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحافظ الإسكندرية صالة عرض تمثل توثيقًا حيًا لمسيرة شركة أبي قير للصناعات الهندسية الممتدة على مدار أكثر من سبعة عقود، حيث تضم مجموعة من الصور التاريخية التي تؤرخ لمراحل تطور الشركة، إلى جانب نماذج من المنتجات التاريخية التي قامت الشركة بتصنيعها، وشهادات الجودة الحاصلة عليها، بما يعكس عراقة الشركة وتاريخها الصناعي الممتد، وما تشهده من مسيرة حافلة بالإنجازات.

وزير الإنتاج الحربي

ولمتابعة مراحل العملية الإنتاجية والإطلاع على شرح حول آليات التشغيل والإمكانات المتاحة؛ تضمنت الجولة التفقدية المرور على خط الطباعة وورنشة الألواح المعدنية، وخط إنتاج علب الإيروسولات والذي يحتوي على ماكينات CNC متطورة، بالإضافة إلى خط إنتاج تعبئة الخرطوش، وخط إنتاج كرات الخرطوش، والمرور على ماكينة إنتاج رش الهواء وتبة اختبارات الخرطوش حيث أُجري اختبار عملي لخرطوش الصيد ومدى كفاءة الطابات والبارود المستخدم بالمطابقة للمواصفات العالمية، علاوة على تفقد نماذج لعربات مشروعات الشباب، وخطوط إنتاج المخابز الآلية والنصف آلية.

وزير الإنتاج الحربي

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات شركاتها التابعة في المجالات التكنولوجية والتصنيعية والبحثية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية وتحويل الابتكارات إلى منتجات تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق وتواكب متطلبات التنمية.

ووجه الوزير بضرورة الحفاظ على مستويات الجودة والكفاءة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية المتوافرة بالشركة.

كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحافظ الإسكندرية على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالشركة، في تأكيد على تقدير ما يبذلونه من جهود لدعم مسيرة العمل والإنتاج.

وفي إطار الاهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءًا موسعًا مع العاملين بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، مشيدًا بجهودهم المخلصة وما يتحلون به من روح الولاء والانتماء لشركتهم وتفانيهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، واستمع الوزير إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع معدلات الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، مضيفًا أن الوزارة حريصة على تهيئة بيئة عمل مواتية والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه العاملين والعملية الإنتاجية.

وأصدر الوزير توجيهات بضرورة العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ونقل التكنولوجيات التصنيعية المتطورة، والتوسع في التدريب المتخصص، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات الصناعة.

وأضاف "جمبلاط" أن الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية وتطوير المنتجات يمثل نهجًا مستمرًا لوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة، مشددًا على مواصلة العمل وفق أسس علمية ومنهجية تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يعزز من قدرة الشركة على المنافسة ويدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

واختتمت الجولة بتفقد النادي الرياضي ومصيف العاملين "براديس"، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للعاملين، وأكد "جمبلاط" على الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية باعتبارها أحد المحاور الداعمة للاستقرار الوظيفي ورفع الروح المعنوية للعاملين.

ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة في دعم الصناعة الوطنية، مشيدًا بما تمتلكه شركة أبي قير للصناعات الهندسية من إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة، مؤكدًا على مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة ودعم جهود التنمية بمحافظة الإسكندرية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن شركة أبي قير للصناعات الهندسية تمثل أحد الصروح الصناعية الوطنية الرائدة التي تعكس ما وصلت إليه الصناعة المصرية من تطور في مجال الصناعات الهندسية، مشيدًا بما شاهده من تنوع وجودة منتجات الشركة التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات الحيوية، مضيفًا أن محافظة الإسكندرية تفخر باحتضان هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير منتجات مصرية عالية الجودة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير إلى الأسواق الخارجية.