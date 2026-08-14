طرابزون سبور يقترب من ضم داروين نونيز ومزاملة محمد صلاح من جديد

اقترب نادي طرابزون سبور التركي من حسم صفقة التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في خطوة من المنتظر أن تعزز القوة الهجومية للفريق خلال الموسم الجديد.

وكشف الصحفي ساشا تافوليري أن جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية، على أن يتوجه نونيز إلى تركيا غدًا للخضوع للإجراءات والفحوصات اللازمة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى طرابزون سبور.

ونجح النادي التركي في التفوق على بشكتاش، الذي كان ينافس بقوة للحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني خلال فترة الانتقالات الحالية، ليصبح طرابزون سبور الأقرب لحسم الصفقة.

ويشكل انتقال نونيز إلى طرابزون سبور إضافة قوية لهجوم الفريق، خاصة مع رغبة النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، كما أن الصفقة ستعيد المهاجم الأوروجوياني إلى اللعب بجوار النجم المصري محمد صلاح.

وسبق لنونيز أن لعب مع صلاح في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2022 حتى 2025، قبل رحيله عن النادي الإنجليزي وانتقاله إلى الهلال السعودي، ليصبح الثنائي على أعتاب تجدد الشراكة بينهما من بوابة الدوري التركي.

وكان نونيز قد ابتعد عن المشاركة مع الهلال خلال الفترة الأخيرة، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق في الدوري السعودي عقب انضمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في ظل لوائح المسابقة الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب.

وقبل خروجه من حسابات الهلال، شارك نونيز في 24 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أخرى، كما خاض مباراتين إضافيتين في دوري أبطال آسيا، قبل أن يبتعد عن المشاركة في المباريات الرسمية لنحو نصف عام.

ومن المنتظر أن تمنح عودة نونيز للمشاركة المنتظمة فرصة جديدة للمهاجم الأوروجوياني لاستعادة مستواه، بينما سيكون وجوده إلى جانب محمد صلاح أحد أبرز عوامل الجذب في صفوف طرابزون سبور حال إتمام الصفقة رسميًا.