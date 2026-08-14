الدرع الخيرية.. عمر مرموش يبحث عن ثالث ألقابه مع مانشستر سيتي ضد أرسنال

يترقب النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، انطلاق الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام أرسنال في مباراة الدرع الخيرية 2026، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، في أول اختبار رسمي للفريقين قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لعمر مرموش، الذي يسعى لإضافة بطولة جديدة إلى رصيده مع مانشستر سيتي، بعدما نجح في التتويج بلقبين منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ونجح مرموش في حصد أول ألقابه مع مانشستر سيتي بعد الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال، قبل أن يضيف بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى خزائنه عقب التفوق على تشيلسي.

ويأمل اللاعب المصري في مواصلة حصد الألقاب مع الفريق السماوي، خاصة أن مواجهة أرسنال تمنحه فرصة جديدة للتتويج بثالث بطولاته بقميص مانشستر سيتي، في بداية الموسم الجديد.

وتجمع مباراة الدرع الخيرية بين أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة باعتبارها أول مباراة رسمية للفريقين قبل انطلاق الموسم.

وتقام المباراة على ملعب برينسيباليتي في مدينة كارديف، الذي يتسع لنحو 74 ألفًا و500 متفرج، في استضافة مختلفة للبطولة، حيث تعود المباراة إلى ويلز بعد غياب طويل، كما تقام تحت سقف الملعب القابل للإغلاق.

ويطمح عمر مرموش إلى مواصلة إثبات نفسه مع مانشستر سيتي، بعدما أصبح أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، حيث يمثل الفوز بالدرع الخيرية فرصة لتعزيز سجله مع النادي وحصد ثالث ألقابه منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية لمتابعة مشاركة مرموش في المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل المنافسة القوية بين أرسنال ومانشستر سيتي، ورغبة كل فريق في حصد أول ألقاب الموسم الجديد ومنح جماهيره دفعة معنوية قبل بداية المنافسات الرسمية.