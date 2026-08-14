استشاري صحة عامة: مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية الأكثر تأثرا بارتفاع الحرارة والرطوبة

أكد الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن أكثر الفئات تعرضًا لتأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة هم مرضى الجهاز التنفسي ومرضى الجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحرارة والرطوبة قد يتسبب في ظهور مشكلات بالجهاز التنفسي والجيوب الأنفية حتى لدى من لم يكن لديهم حساسية أو مشكلة سابقة.

وأوضح حتة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه إذا لم يكن الشخص مضطرًا للخروج في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فمن الأفضل ألا يخرج إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج يجب الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء ملابس فاتحة اللون وقطنية، مع شرب كميات كبيرة من المياه باستمرار، والالتزام بالأدوية الخاصة بالحساسية أو استخدام البخاخة لمن يحتاج إليها.

وأشار استشاري الصحة العامة والطب الوقائي إلى أن التكييف لا غنى عنه، سواء كان تكييفًا أو مروحة، لكن يجب الاعتدال في استخدامه وضبط درجة حرارة الغرفة، محذرًا من الانتقال من درجة حرارة مرتفعة إلى درجة حرارة منخفضة جدًا، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على الجيوب الأنفية والأغشية المخاطية المحيطة بها، كما نصح بألا تكون المروحة مسلطة على الجسم مباشرة، لأنها قد تسبب الصداع والتهابات الجيوب الأنفية.

ولفت «حتة» إلى أن الرطوبة العالية ودرجة الحرارة يمكن أن تتسببا في جفاف العين، ما يجعل البعض يشعر بأن العين ملتهبة باستمرار، مؤكدًا أهمية الاعتدال في استخدام التكييف والمروحة، وتجنب الخروج في ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه.