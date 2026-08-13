توك شو| استقرار الذهب والطقس..أحمد موسى يطالب بتأخير مباريات الدوري ساعة لارتفاع درجات الحرارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الذهب يرتفع وهذا سعر عيار 21 اليوم الأربعاء.. مفاجأة للمواطنين

عاد الذهب ليتصدر المشهد من جديد، مع تسجيل أسعاره ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن مستقبل المعدن الأصفر.

وتتزايد التوقعات بإمكانية وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 7000 جنيه، في ظل استمرار العوامل التي تدعم ارتفاع الأسعار، ليبقى السؤال الأبرز: إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.

الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات ، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية ارتفع بنحو 300 دولار خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

الذهب

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة وأداة للتحوط، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات التي تشهدها الأسواق.

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه



خبير: ارتفاع تفاؤل الشركات الصغيرة يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى التقدم



قال الدكتور باسم البواب، الخبير الاقتصادي، إن تحسن مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأمريكي، سواء في سوق العمل أو أسواق الأسهم أو مؤشرات التضخم، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل نحو 45 إلى 46% من الناتج المحلي.

وأضاف البواب خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تسارع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أعلى وتيرة في 11 شهراً يمثل مؤشراً إيجابياً يمكن أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى مزيد من التقدم، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود

شريان الحياة لا يتوقف.. الهلال الأحمر يدفع بقافلة مساعدات جديدة إلى غزة



واصل الهلال الأحمر المصري جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر الدفع بقافلة جديدة محملة بآلاف الأطنان من الاحتياجات الأساسية.

سلسلة قوافل «زاد العزة»

وتحركت القافلة رقم 255 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» باتجاه منفذ كرم أبو سالم، محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع.

وتأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه شاحنات المساعدات إجراءات تدقيق وتفتيش قد تؤخر وصولها إلى مستحقيها، بالتزامن مع تعليق خروج دفعات جديدة من المرضى والجرحى من غزة إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج.

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين



تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام الحالية، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة ويرفع مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، بالتزامن مع تأثيرات مباشرة على المحاصيل الزراعية.

تأثيرات مباشرة على المحاصيل الزراعية

وحذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة، خاصة في محافظات جنوب البلاد، مؤكدًا أن ارتفاع الحرارة يمثل تحديًا للإنسان والنبات على حد سواء.

ووجه فهيم مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين والمزارعين، تتعلق بتقليل التعرض لأشعة الشمس، واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من التداعيات المحتملة للموجة الحارة.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد تتعرض خلال الفترة الحالية لموجة شديدة الحرارة تستمر لعدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ويضاعف مخاطر الإجهاد الحراري.

خبير اقتصادي: التيسيرات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم جاذبية الاقتصاد المصري



قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية ومتابعة المشروعات العقارية، تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم مسار التنمية الاقتصادية.

وأوضح عنبر، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التوجيهات تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية متلاحقة، ما يتطلب الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد منها، بما يدعم الإيرادات ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.

التنمية لا تقتصر على زيادة الإيرادات

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن مفهوم التنمية الشاملة لا يرتبط فقط بزيادة معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وإنما يمتد إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المختلفة.

وأضاف أن إتاحة الخدمات والمزايا بصورة أوسع أمام المواطنين تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شعور المواطن بثمار التنمية، مؤكدًا أن الهدف النهائي من التنمية هو تحسين جودة حياة المواطنين.

التيسيرات الضريبية تدعم الاستثمار

وحول توجيهات إطلاق الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، أكد عنبر أن استمرار الدولة في تقديم هذه التسهيلات يساهم في تعزيز الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

20 % عائدا سنويا.. الضرائب تفعّل الصكوك الضريبية لأول مرة وتكشف تفاصيل طرحها للممولين



كشفت مصلحة الضرائب عن تفعيل الصكوك الضريبية، التي كانت موجودة في القانون لكنها ظلت معطلة خلال السنوات الماضية، في خطوة تستهدف تقديم أداة جديدة للممولين الملتزمين تتيح لهم تحقيق عائد على أموالهم وتسوية الضرائب المستحقة عليهم مستقبلًا.

وقال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الصكوك الضريبية ستكون اختيارية وليست إجبارية، وتستهدف ممولي الضرائب من الأفراد والشركات الحكومية والخاصة.

الصكوك الضريبية لمدة عام.. والعائد 20%

وأوضح فؤاد أن مدة الصك الضريبي تبلغ عامًا، مشيرًا إلى أن العائد الافتراضي عليه يصل إلى 20% سنويًا، وأن العائد سيكون، وفق تصريحاته، مناسبًا وأعلى من العوائد البنكية.

أحمد موسى يوضح تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن واقعة التجمع الخامس

أوضح الإعلامي أحمد موسى تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن واقعة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن البيان تضمن نتائج التحقيقات والأدلة التي توصلت إليها النيابة في واقعة مقتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

وأكد موسى أن النيابة العامة كشفت، وفقًا لما ورد في بيانها، أن القياسات البيومترية التي أجريت على المقاطع المرئية التي حصلت عليها من كاميرات المراقبة أكدت أن المتهم هو الشخص الظاهر في التسجيلات المرتبطة بالواقعة.

أحمد موسى يستعرض ما جاء في بيان النيابة العامة

وقال أحمد موسى إن بيان النيابة العامة استعرض تفاصيل التحقيقات التي بدأت عقب تلقي إخطار بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة بدائرة القاهرة الجديدة، بعد تعرضهم لإصابات بأعيرة نارية.

وأوضح أن النيابة باشرت التحقيقات على مدار 48 ساعة، وانتقلت إلى مسرح الواقعة، وناظرت الجثامين، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، إلى جانب تتبع تحركات المجني عليهم من خلال كاميرات المراقبة.

الضرائب: الصكوك الجديدة تمنح الممول عائدا معفى من الضريبة



قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القيمة الحقيقية للصكوك الضريبية تتمثل في استفادة الممول الملتزم ضريبيًا من عائد على تلك الصكوك يكون معفى من الضريبة.

وأوضح محروس، في تصريحات لـ أحمد موسي، ببرنامج على مسئوليتي، أن الصكوك تعكس شراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والممولين، حيث يمكن للممول استخدام فائضه النقدي في شراء صكوك ذات عائد معفى من الضريبة، ثم استخدامها في سداد التزامات ضريبية مستقبلية.

إبراء الذمة المالية الضريبية

وأشار إلى أن الصك يمثل سندًا لإبراء الذمة المالية الضريبية للممول، موضحًا أن الاكتتاب في الصكوك لا يمثل سدادًا مقدمًا للضريبة، وإنما استثمار للفائض المالي لدى الممول في أداة آمنة ومضمونة بضمان الخزانة العامة.

وأضاف أن القواعد والإجراءات المنظمة للصكوك من المقرر إصدارها خلال 21 يومًا، على أن يتم عرضها ومناقشتها مع مجتمع الأعمال وممثلي الاتحادات والغرف المختلفة قبل إصدارها، بما يضمن مشاركة المستفيدين في تحديد الجوانب المالية والقانونية والشكلية للصكوك.

الكهرباء: 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة النووية



أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأوضح عصمت، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الوقود الأحفوري سيظل متاحًا على الشبكة الكهربائية لتأمين احتياجات الدولة، مشيرًا إلى أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وأضاف أن دخول الطاقة النووية إلى مزيج الكهرباء سيؤدي إلى تقليل استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، بما يحقق وفرًا في الوقود ويدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

مصر تمتلك 3 محطات كهرباء عملاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 14 ألف ميجاوات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تمتلك حاليًا 3 محطات كهرباء عملاقة بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 14 ألف ميجاوات.