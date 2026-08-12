خبير: ارتفاع تفاؤل الشركات الصغيرة يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى التقدم

قال الدكتور باسم البواب، الخبير الاقتصادي، إن تحسن مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأمريكي، سواء في سوق العمل أو أسواق الأسهم أو مؤشرات التضخم، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل نحو 45 إلى 46% من الناتج المحلي.

وأضاف البواب خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تسارع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أعلى وتيرة في 11 شهراً يمثل مؤشراً إيجابياً يمكن أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى مزيد من التقدم، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي تمكن حتى الآن من تجاوز تداعيات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، والحفاظ على تحسن أداء قطاع الأعمال، لكنه حذر من أن استمرار الضغوط، خصوصاً مع تراجع المخزون الاستراتيجي الأمريكي، قد يزيد التحديات أمام الاقتصاد والشركات.

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